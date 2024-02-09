BMW ve MG elektrikli otomobil reklamları yasaklandı: 'Araçlarınız sıfır emisyonlu değil'

Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:34

Güncelleme: 09.02.2024 - 13:34

Reklam Standartları Kurumu (ASA), yanıltıcı WLTP menzil rakamlarına getirdiği yasağı elektrikli araçlara ilişkin tüketici odaklı yeni bir kararla sürdürüyor.

İngiltere'nin reklamcılık gözlemcisi, BMW ve MG'nin elektrikli otomobillerinin 'sıfır emisyona' neden olduğunu öne süren reklamlarını yasakladı.

BMW geçen ağustos ayında "Sıfır Emisyonlu Otomobiller - Broşürünüzü Bugün İndirin" iddiasını içeren ücretli bir Google reklamı yayımlarken, MG de aynı tarihlerde elektrikli otomobilleri için bir Google reklamında "Sıfır Emisyon" iddiasında bulundu.

Mercedes ve Kia reklamlarındaki elektrikli otomobil menzili iddialarının yanıltıcı olduğuna hükmedildi.

Reklam Standartları Kurumu her iki reklama da araçların çevresel etkilerinin yanıltıcı bir şekilde sunulduğu gerekçesiyle itiraz etti.

YANLIŞ YÖNLENDİRME VURGUSU

ASA sözcüsü Toby King, konu üzerine şöyle konuştu:

"Her iki reklam da Google aramalarında yer aldı ve elektrikli araçlarının 'sıfır emisyona' sahip olduğunu iddia etti. Bunun sürüş sırasında doğru olduğunu kabul etsek de, üretildiklerinde veya elektrik kaynağına bağlı olarak şarj olurken hâlâ emisyon ürettikleri için bunun yanıltıcı olduğunu belirledik. Bu nedenle bu reklamları yasakladık ve BMW ile MG'ye gelecekte sağlam kanıtlar olmadan benzer iddialarda bulunmamalarını söyledik."

MG aleyhine verilen kararda, reklamdaki iddianın temelinin açıklanmadığı ve sürüş sırasındaki emisyonlarla ilgili olduğu açıkça belirtilmeyen elektrikli veya hibrit otomobiller için herhangi bir 'sıfır emisyon' iddiasının yanlış yönlendirme olasılığı bulunduğu tespit edildi. BMW reklamı söz konusu olduğunda, kararda "tüketicilere iddianın neye dayandığını açıklığa kavuşturacak önemli bilgiler verilmediği ve iddianın sadece sürüş sırasındaki emisyonlarla sınırlı olduğu belirtilmediği için, 'Sıfır Emisyonlu Otomobiller' ifadesinin yanlış yönlendirmeye yol açabileceği sonucuna vardık" denildi. Her iki otomobil üreticisi de ASA'nın yasal olarak bağlayıcı olan kararlarına ne olursa olsun uyacaklarını teyit ettiler.

MERCEDES VE KIA REKLAMLARI

Bu iki yeni karar, her iki üreticinin de araçlarının bataryalarını maksimum kapasitenin yalnızca yüzde 80'ine kadar şarj etmelerini tavsiye etmelerine rağmen, elektrikli araç alıcılarının ilgili üreticilerin elektrikli araçlarından resmi WLTP maksimum menzil rakamlarına ulaşmayı makul bir şekilde bekleyebileceklerini öne süren yanıltıcı reklamlar yayımladıkları için Kia ve Mercedes'e karşı alınan kararların hemen ardından geldi.