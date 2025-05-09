Yıllarca İzmir’i zehirlediler

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 04:00

İzmir’in Aliağa ilçesinde başta asbest olmak üzere birçok zehirli madde içeren gemilerin sökümüyle ve iş kazalarıyla sürekli gündeme gelen Aliağa Gemi Söküm Tesisi alanını TOKİ’den devralan Aliağa Belediyesi ile gemi söküm şirketleri arasında çıkan ruhsat ve tapu krizi kentin yıllarca zehirlendiğini ortaya çıkardı.

Belediye kaçak olduğu belirtilen beş ayrı işletmeyi yıkmak için kepçe ve dozerlerle baskın yaparken ilk incelemelerde tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığını tespit etti. Bölgede 15 bin ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığı açıklayan belediye, faaliyetleri durdurma kararı aldı.

BARKA: İŞÇİLER KANSERE MAHKÛM

Avrupa’nın Akdeniz’in Batı Afrika’nın bütün tehlikeli atıklarının Aliağa’ya geldiğini belirten Kimya Mühendisi Ertuğrul Barka, “Asbest, en çok konuşulan PAH (polisiklik aromatik hidrokarbonlar), PCB (poliklorlu bifeniller), ağır yağlar, ağır metaller, dioksin ve furanlar, organotinler gibi pek çok kanserojen ve genetik bozukluğa yol açan maddeler var. Ne yazık ki ucuz ve ilkel yöntemlerle yapılan gemi sökümü, bu tehlikeleri doğrudan çevremize salıyor. Bunların bunu bertaraf edecek tesisleri yok. İşçiler hepsi kansere mahkûm oluyor. Zehirli atıklar denize, havaya, toprağa karışıyor. Hiçbir ekolojik çevresel ve toplumsal önlem, maliyet yüklenilmeden yapıldığı için Aliağa’da sökülüyor. Bu kadar başıboş bir sektör olamaz. 15 bin ton belediyenin bildiği. Harmandalı Mahalle Muhtarı yıllarca ‘Geri sökümden buraya gemiler geliyor, çöplüğe döküyor’ dedi. Neler döktüler, neler gizlediler? Bilemiyoruz. İzmir bu konuda şüphelidir” diye konuştu.