Yılmaz, Nijerya’dan dünyaya 'yeşil ekonomi' mesajı verdi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:16

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:16

ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Nijer Eyaleti Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından 24 ile 25 Ekim tarihleri arasında Nijerya’nın Nijer Eyaleti’nde gerçekleştirilen “1. Nijer yeşil ekonomi zirvesi”nin “sürdürülebilir tarım” oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Yılmaz, konuşmasında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği Türkiye İklim Dostu ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi’ne (TUCSAP) değinerek, Proje’nin sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmeyi ve Türkiye'nin hedeflenen bölgelerinde iklim dostu tarımın kullanımını teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Nijerya’daki tüm kurumları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iklim krizine uyum konusundaki deneyim ve uzmanlıktan faydalanmaya davet eden Yılmaz, "Gelecek nesillere, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktan söz ederken, geldiğimiz noktada bugünümüz de risk altında. Güç ve başarı ölçütü olarak daha çok kazanmayı, daha çok kazanmak için ne pahasına olursa olsun daha çok üretmeyi, daha çok üretmek için daha çok kaynak tüketmeyi tercih ettiğimiz 20’nci yüzyıl boyunca inanılmaz derecede üretkendik. Ancak bu kazancın bir de kaybı oldu, bu büyük başarıya ulaşırken yaptığımız hatalar sebebiyle iklim krizine yol açtık. Daha çok üretelim derken, dünyayı tükettik” dedi.

'Ekosistem bozuluyor'

Ankara’nın “Gordion Antik Kenti” ve “Ahi Şerafeddin Camii” ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdiğini anımsatan Yılmaz, “Koruduğunuz, özen gösterdiğiniz, zamana direnerek gelecek nesillere katkı sağlıyor. Bu korunma sayesinde ya da başka bir deyişle sürdürülebilirlik sayesinde, tarih sahnesinden günümüze gelerek, bugünün insanına ışık oluyor. Aynı şekilde bugün koruyabildiğimiz çevremiz, tarım alanlarımız, suyumuz gelecek nesillerin yaşamının devam edebilmesine imkân sağlayacak” ifadelerini kullandı. Yılmaz, ”Sonucunda ekosistem bozuluyor, hepimizin hayatının bağlı olduğu yaşam döngüsünün kırılması anlamına gelen biyoçeşitlilik kaybı yaşanıyor. Gıda güvencesi, yani gıdanın uzun vadede yeterli miktar ve kalitede tedarik edilebilirliği, günden güne azalıyor” diye konuştu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile eş zamanlı olarak yürütülmek üzere tasarlanan, üretim ve istihdamı teşvik ederek belli sektörlerde dönüşümü sağlayacak olan “Nijer Eyaleti için Yeşil Gelecek ve Yeşil Üretim” programının Nijer için diğer ülkelerle işbirliği ve kalkınma fırsatlarını da beraberinde getirdiğini kaydeden Yılmaz, işbirliği önerisinde de bulundu. Yılmaz, “Ülkeler farklı olabilir, ancak dünya bir tane ve iklim bir bütün. Dolayısıyla dünyamızın ve üzerinde yaşayan tüm canlıların karşısında büyüyen iklim krizi tehlikesi ile mücadele için bir dakika bile kaybetmeden güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor” dedi.

'Dünyayı mahvedersek gidecek yer kalmaz'



Yılmaz, bugün korunan çevre, tarım alanları ve suyun gelecek nesillerin yaşamının devamına imkan sağlayacağını belirterek, konuşmasını Amerikalı Gökbilimci Carl Sagan”ın “Dünyayı mahvedersek gidecek başka yer kalmaz” sözüyle tamamladı. Yılmaz’ın katıldığı oturumda, Afrika ve ABD’de Bill/Melinda Gates Vakfı olmak üzere birçok araştırma merkezinde baş araştırmacı olarak görev alan Prof. Babatunde Obilana, 20 yılı aşkın bir süredir yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yürüten, bilim adamı, akademisyen, danışman ve proje yöneticisi olarak Avrupa ve Afrika'daki kurumlarda görev üstlenen Dr. Solomon Nwabueze Agbo, Nijerya'da kamu ve özel sektörde inşaat, otoyol tasarımı ve bina yapısal tasarımları alanında uzman Sufyan Danjuma Ibrahim ile Prof. Dr. Ing Ayodele Ajayi de konuşmacı olarak yer aldı. Nijer Eyaleti özelinde, Afrika’dan başlayarak dünya genelinde başlatılması ve devam ettirilmesi için politika ve uygulama stratejilerinin oluşturulması hedeflenen Zirve’de ulusal ve uluslararası yatırım olanakları, işbirlikleri, farkındalığın ve toplumsal katılımın artırılması için atılması gereken adımlar da ele alındı.





























