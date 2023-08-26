Yöre halkı isyan etti: Maden projeleri köylüyü bitirdi

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Mersin Tarsus’taki tamamı ormanlık araziden oluşan 30.76 hektarlık yani 21 futbol sahası büyüklüğündeki alanda bir maden çalışması yürütmek için daha adım atıldı. Halihazırda bölgede çalışma yürüten maden şirketlerinden rahatsız olan köylüler mahsullerinden verim alamıyor. Turanlar Grup Madencilik, Tarsus’un Körlübeyi Mahallesi sınırlarında bulunan ve tamamı orman arazisinden oluşan alanda “Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” çalışması yürütmek için adım attı.

Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Şirketin sunduğu ÇED raporu hakkında yapılan incelemeler sonucunda nihai karar verildi. Buna göre dosya bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünde askıya çıkarıldı. Şirket onay alması durumunda alanda üç adet ocak işletecek. Yaklaşık 7.5 yıl ömrü olacağı düşünülen madenin ise bir ocağında patlatmalı işlem uygulanacak. Bu kapsamda ise patlatma anlık olarak 45.5 kilogram olacak. Ancak proje alanına 160 metre mesafede ise Körlübeyi Mahallesi’ndeki en yakın konut bulunuyor.

(Maden ocaklarına yakın evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.)



‘ÜRÜN SATAMIYORUZ’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Körlübeyi Mahalle Muhtarı Şemsettin Şeker, “Maden ocaklarından dolayı oluşan tozlar bizi bitirdi. İncirlerimiz toz içinde kalıyor. Nereye şikâyet etsek ‘Bir problem yok’ diyorlar. Bu sene hiç yemiş toplayıp satamadım. Madenlerdeki patlatma işlemlerinden evlerde çatlaklar oluştu” ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı Mersin İl Temsilcisi Perihan Saydan Pazabaşı ise “Mersin genelinde taşocağı çok açılıyor. Maalesef bu projeler de birinci sınıf tarım arazilerine yapılıyor” dedi.