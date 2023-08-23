Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, MHP'den istifa etti: 'Söz verdiğim hizmetleri getiremedim'

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:32

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:32

Elazığ'ın MHP'li Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, söz verdiği hizmetleri getirmediğini belirterek, MHP’den istifa etti.

Halk TV'den Ferit Demir'e konuşan Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, istifa haberini doğruladı.

"BİRTAKIM SÖZLER VERDİM, YERİNE GETİREMEDİM"

Vaatlerini yerine getiremediğini söyleyen Yavuz, "Seçimlere girmeden önce Maden halkına hizmet etmek için birtakım sözler verdim. Bugüne kadar birçok hizmeti ilçeme getiremedim. Birkaç yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilçemize bir halı saha yapılması için görüştüm. Halı saha yapılacaktı, partimiz bu durumu öğrenince MHP’nin girişimleri ile halı saha yapıldı" dedi.

"Ancak ilçemizin ihtiyacı olan birçok hizmeti maalesef bugüne kadar yerine getiremedik" diyen Yavuz, "Ben de bu durumu il başkanımız ile görüştüm ve yerel seçimler öncesi onların önünü açmak için karşılıklı anlayış içinde istifa ettim. Bir süre bağımsız kalacağım sonra bir karar vereceğim. İlçem Maden’e hizmet etmek için en doğru kararı vereceğimden kimse şüphe etmesin" ifadelerini kullandı.