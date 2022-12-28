Yusufeli Barajı nedeniyle yükselen sular Atatürk anıtını tehdit ediyor

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve su seviyesi 52 metreye ulaşan Yusufeli Barajı nedeniyle ilçede yol, köprü ve arazilerin yanı sıra anılar da suya gömülüyor.

Yusufeli Belediyesi tarafından 2013 yılında Şehit Cantürk Kasap Parkı’nın içine “Yusufeli Atatürk Anıtı” yaptırılmıştı. Anıtta ulu Öönder Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli ve Milli Mücadele komutanlarından Halit Paşa ve Kâzım Karabekir heykelleri yer alıyor. Yurttaşlar halen yerinden kaldırılmayan Atatürk anıtının ne olacağını, yeni ilçe merkezine taşınıp taşınmayacağını merak ediyor. Yurttaşlar Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Belediye Başkanlığı’ndan yanıt bekliyor.

7 KÖY TEHLİKEDE

Çoruh Nehri üzerinde projelendirilen Yusufeli Barajı ve HES’in temeli 26 Şubat 2013’te atıldı. Baraj, 29 Mayıs 2023’te elektrik üretimine geçecek. Baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde yeniden kuruluyor. Üç bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı. 3 bin 205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde ise ikişer katlı evler yapıldı. Yeni yerleşim alanları inşaa edildi. Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ve yedi köyün sular altında kalacağı bölgede yıkım çalışmaları devam ediyor.