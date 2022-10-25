Yusufeli'nde yurttaşlardan okullarının aceleyle taşınmasına tepki

25 Ekim 2022 Salı, 22:15

Artvin’in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim bölgesine taşınma süreci başlarken; bugün taşınan okullarda ilk ders zili çaldı. Yurttaşlar ise okulların daha inşaat çalışmaları devam ederken taşınmasına tepki gösterdi.

Velilerden Cemile Aydın, şunları söyledi:

"ÇOCUĞUM HASTA, HERGÜN GELİP GİDECEĞİM"

"Çocuğum burada rahatsız, ben çocukla beraber geleceğim aşağıdan yukarıya. Aşağıda mevcut yerleşim yerinde oturuyorum. 9 senedir burada oturmama rağmen ev çıkmadı. Ben ev istiyorum, Erkan Balta’dan. Ev verirseler versinler olmazsa başka bir yere taşınacağım. Yani ev çıkmadığı müddetçe başka bir yere gideceğim mecburen. Çocuğumu servise verdim birinci sınıfta rahatsız kendisi. Yanında servisle her zaman geleceğim. Serviste gelmek için kaymakamlıktan izin aldım ama bakalım ne zamana kadar. Enfeksiyon var kanında, bir şey olursa zatürre olur o zaman kurtarma imkânım yok. Doktorlar öyle söylüyor. Yapacak bir şeyim yok mecbur. Her anne çocuğu için ağlar evet ağlarsa analar ağlar gerisi kimse ağlamaz. Bütün gün okulda bekleyeceğim. Hiçbir şey demeye hakkım yok ama sadece ev istiyorum."

"OKULLARIN TAŞINMASI ACELEYE GELDİ"

Bir başka veli Yeşim Dağ, şu ifadelere yer verdi:

"İki tane çocuğum var biri üçüncü sınıfta diğeri birinci sınıfta. Şu an okulların taşınması aceleye geldi açıkçası. Burada evimiz de yok. Biz ev talep ediyoruz artık. Kimseye bir şey diyecek halimiz de yok. Nereye gitsek kapılar kapandı. Hiçbir yerden haber gelmedi. Artık da Allah bilir. Ben de öğrenciyle beraber geliyorum çünkü çocuğum küçük olduğu için bugün geldim ama yarın gelemem. Diğer günlerde de başka dolmuşlarla geleceğim artık çünkü okul servisi almayacak. Böyle biraz zor olacak tabi ama bakalım hayırlısı olsun. Burada evimiz yok. Kiralar çok pahalı, aidatlar çok pahalı. Aidatlar en azından düşse, kiralar düşse biz de rahat edeceğiz. Ama bir bakıyorum dışarda olanların evi var, bizimse evimiz yok. Ev konusunda biz çok mağduruz. Hem öğrenciden dolayı servisle gidip gelecek ama gitsin gelsin de öğretmenlerimize herkese güveniyoruz ama biraz zor yani oradan buraya gelmek çocuklar için."

"OKULLARIN TAŞINMASININ AMACI VATANDAŞI ERKEN TAŞIMAYA ZORLAMAK"

Emekli öğretmen Osman Yazıcı, yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı:

"3. bölgede bir evimiz var. 15-20 gündür oraya taşınmak istiyoruz. Yalnız üst komşumuza musluklardan giderlere gitmesi gereken su evin içine akıyor. Bu sefer temizlik de yapamıyoruz ve evi de taşıyamıyoruz. Müracaat ettik 15-20 gün oluyor. Bir yaptılar güya ama olmadı. Şu anda da yine kaymakamlık vasıtasıyla Devlet Su İşleri'ne bildirmeye geldim. Bakalım ne olacak. Okulların taşınması erken oldu. Okulların taşınmasının amacı da vatandaşı erkenden taşımaya zorlamak benim görüşüm o. Yalnız işte biz de taşınamıyoruz. Sadece benim ve benim üst komşumun sorunlarını biliyorum diğer sorunlar nedir bilemem. Bizim evlerle ilgili sıkıntımız o."

"DUYDUĞUMUZ ÖĞRENCİ SERVİS İHALESİ 2 AYLIKMIŞ"

Yusufelili vatandaş Mevlüt Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Çocukları taşımak için çok erken oldu. Geçen biz geldik toplantı yaptılar cuma günü. Dedik ki okula gidip bakalım, baktım okulda henüz taşınma sisteminde değil. Etrafta çalışma var. İnşaat makinaları, bir sürü şeyler çalışıyorlar. Çocukları taşıdılar. İtiraz ettiler geçen iptal edilmişti, bu kez de taşıdılar. Servisle köyden gelirken 30 kilometreydi. 10 kilometre daha ilave ettiler, şimdi 40 kilometre oldu. Çocuklarımıza öğlen yemeğini okulda veriyorlar. Bütün gün buradalar. Çarşı yok burada, etrafta iş makinaları. Şu an duyduğum kadarıyla lavabolarda sular da yokmuş. Ben görmedim ama arkadaşlar öyle söylüyorlar. Her şey tamam olsun bitsin ondan sonra taşınalım. Şimdi 'şantiye alanına çocuğu nasıl taşırsınız' dedik ama taşıdılar. Öğretmenlere söyledik dedik onlar da 'biz de sıkıştık ve bize de öyle söylüyorlar, yukarıdan baskı yapıyorlar' dedi. Baskı nedeniyle taşıdılar. Ben köydeyim ben de sıkıntı yok ama buradaki vatandaşı taşımaya mecbur bıraktılar. Okullarda servis taşımacılığı için 2 ay ihale yapmışlar. Vatandaşa 2 ay sonra taşıt olmayacak kendi imkanlarıyla öğrencileri taşıyacaksınız deniyor."

"ÇOCUĞUM KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN YENİ YERLEŞİM YERİNDEKİ OKULA GÖNDERMEDİM"

Çocuklarını okula göndermeyen Vasıf Yapıcı, şöyle konuştu:

"Yusufeli’nde mobilya imalatçısı olarak çalışıyorum. İki tane öğrencim var biri ilkokul diğeri ortaokul bir de. Yukarıda okulları da dağıttılar. İlkokulları ve ortaokulları başka bölgelere vermişler. Hangi saate götüreceğim hangi saatte yetiştireceğim bunları kimselere sormadan kendi kafalarına göre, vatandaşa danışmadan taşıdılar. Burada bu kadar esnafın derdi varken bu okulların taşınmayla, Yusufeli’nin bütün derdi bitiyorsa, bunu yetkililere soruyorum. Ama yetkililer bize gelmiş burada tabiri caizse bize zulüm yapıyorlar. Bitmeyen yerde Yusufeli vatandaşını taşıyor. Biz taşınacağız ama tamamen bittikten sonra. Benim imalat tesisime yukarda yer yok ama bana diyorlar taşın. Evim var ama tadilatı bitmemiş taşın diyor, ben nereye taşınayım. Yukarıdan ve alttan su geçiyor ve mağazamın altından komple su geçiyor. İmalat yerime bir senedir yer verilmedi. Benim çocuklarım küçük olduğu için göndermedim. Bir sürü masraf yapılıyor öğrenci servislerine o masrafı esnafa verseler de bir an evvel esnafın derdi tamamen bitse de öyle taşınsak. Ama tabi ki bizim derdimizi dinleyen yok. Sağ olsunlar yetkililer illa da taşınacaksınız dinlemiyoruz diyorlar. Ama öğrencileri taşıdılar benim çocuğum küçük ilkokul 1'e gidiyor. Annesi evde yemek yediriyor, yukarıda kim yedirecek, ne yapacak, servise binebilecek mi ve nasıl yapacak valla mağduruz."