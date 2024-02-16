Havası temiz kent yok: Zehir soluyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir bulunmuyor. Ege Bölgesi’nde yurttaşlar 2023 yılında ortalama 200 gün kirli havaya maruz kalırken İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yüce Ayhan, “Hava kirliliği bir sağlık sorunu olmayan bireylerde bile başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok solunum yolu hastalığına yol açabilir” dedi.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00
Havası temiz kent yok: Zehir soluyoruz
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Greenpeace Akdeniz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ulusal hava kalitesi izleme ağında yer alan istasyonlardan 2023 yılı boyunca elde edilen verileri analiz etti. Dünyada dakikada 13 insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybederken ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre havası temiz kentin bulunmaması dikkat çekti. Analizlere göre; havası en kirli 20 bölge arasında Ege’den Aydın merkez, Nazilli, Manisa Şehzadeler ve Denizli merkez yer aldı.

KONAK’TA 136 GÜN HAVA KİRLİYDİ

Muğla’nın Milas ilçesinde 197 gün sağlıksız hava solunurken, Balıkesir merkezde 201 gün, Manisa Turgutlu’da 214 gün, Aydın’ın Germencik ve İncirliova’da da tam 224 gün yurttaşlar pis havaya maruz kaldı. Bakanlığın verilerinden elde edilen analizlere göre; İzmir’de hava kirliliği ulusal yönetmelikte belirlenen limitlerin çok üstünde. Öyleki Torbalı’da 173 gün, Kemalpaşa 126 gün, Konak-Alsancak’ta ise 136 gün sağlıksız hava solundu.

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Dr. Yüce Ayhan

KANSERE YOL AÇIYOR

Analizleri Cumhuriyet’e değerlendiren İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yüce Ayhan, hava kirliliğinin ısınma ile ilişkili olmadığını belirterek, “Burada aslında Aliağa'yı sormak lazım. Yani İzmir'in yoğun sanayi bölgelerinin durumuna bir bakmak lazım. Sanıyorum bakanlığın veri listesinde Aliağa ölçümleri yok. Çünkü Aliağa'nın çok daha sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Hava kirliliği dediğimiz zaman pek çok kimyasal solunması söz konusu. Bu zaten kronik solunum yolu hastalığı olan kişiler için o an acil bir sağlık sorunu yaratabilir, durumu ağırlaştırabilir. Ama normalde bir sağlık sorunu olmayan bireyler için başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok solunum yolu hastalığını hazırlayıcısı olabilir” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI DA VERİ AÇIKLASIN

Greenpeace’in analizlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine dayandığını hatırlatan Ayhan, “Sağlık Bakanlığı'nın verilerine ve Türk Toraks Derneği’nin yayınlarına da bakmak lazım. Bu bölgelerdeki sağlık istatistikleri solunum yolu hastalıklarındaki veriler de önemli. Çevre Bakanlığı böyle bir veri yayınlıyorsa Sağlık Bakanlığı'nın da bu verilerde riskli bölge olarak gösterilen yerlerdeki toplumu sağlık istatistiklerini açıklamasını bekleriz ki bir şeyi düzeltmek gerekiyorsa, koruyucu hekimlik yapmak gerekiyorsa yapılabilsin” ifadelerini kullandı.


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