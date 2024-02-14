Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 7 kilo 600 gram zehir ele geçirildi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 7 kilo 600 gram Skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak ormanlık alana doğru kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 3 kişi Yahyalı yaylası mevkisinde durdurularak gözaltına alındı.
Kovalamaca sonucu otomobil içerisinden yol kenarına poşet atıldığını gören ekipler yol güzergahında yaptıkları taramada 6 parça halinde toplamda 7 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirildi.
Göz Atın
Gözaltına alınan E.N., A.O. ve M.A.L. adlı 3 kişi yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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