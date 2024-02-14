Düzce'de polisten zehir tacirlerine geçit yok: 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:42

Güncelleme: 14.02.2024 - 17:42

Akçakoca ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendikleri şahsı takibe aldı. H.D. isimli şahıs kullanmış olduğu araç ile durduruldu.

Araç ve üzerinde yapılan arama neticesinde 8 eşit parça halinde satışa hazır vaziyette toplam 53,7 gram metamfetamin, 3,2 gram ve 3,6 gram halinde toplam 6,8 gram esrar, 2 adet metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo (payp) ve 1 adet yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.