Düzce'de polisten zehir tacirlerine geçit yok: 1 kişi tutuklandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:42
Düzce'de polisten zehir tacirlerine geçit yok: 1 kişi tutuklandı
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Akçakoca ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendikleri şahsı takibe aldı. H.D. isimli şahıs kullanmış olduğu araç ile durduruldu.

Araç ve üzerinde yapılan arama neticesinde 8 eşit parça halinde satışa hazır vaziyette toplam 53,7 gram metamfetamin, 3,2 gram ve 3,6 gram halinde toplam 6,8 gram esrar, 2 adet metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo (payp) ve 1 adet yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi.

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Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.


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