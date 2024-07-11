Zeytinlik sahalarını madencilik faaliyetine açan tartışmalı yönetmelik iptal edildi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

Hukukçuların “geçersizdir” tepkisini gösterdiği zeytinlikleri maden talanına açan yönetmeliğe karşı Danıştay’dan bir iptal daha geldi. Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından maden yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile eklenen 115. Maddenin 4. fıkrasının iptaline karar verdi. AKP iktidarı, 1 Mart 2022’de yönetmelikte yaptığı değişiklikle, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasının önünü açmıştı. Tepki çeken yönetmelik değişikliğine karşı davalar açılmış, bu davaların birçoğunda yürütmeyi durdurma ve iptal kararları çıkmıştı. Son olarak Doğa Derneği dahil dokuz dernek, yedi kooperatif ve 11 kişinin açtığı davada Danıştay 8. Dairesi, yönetmelik değişikliğinin iptaline hükmetti. Danıştay kararında, düzenlemenin Zeytin Yasası’na aykırı olduğu, yönetmelik değişikliğiyle zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetine idarenin izni ve madencinin taahhütnamesiyle olanak sağlayan düzenlemenin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle değişik iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Doğa Derneği’nin avukatlarından Özlem Altıparmak, “Zeytin Yasası, Türkiye’nin en eski kanunlarından biri. Zeytinleri koruyan bu kanunun kaldırılması gündemde. Kaz Dağları, Akbelen Ormanı ve Orhanlı Vadisi gibi yerlerde zeytinler tehdit altında. Korumak imkânsız hale geldi” dedi.

‘HÜKÜMET SUÇA ORTAK’

Çevre davalarında avukatlık yapan Arif Ali Cangı ise toplumsal mücadelenin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuya ilişkin çok fazla dava açıldığını belirten Cangı, “Bu davalar sonucunda iptal ve yürütmeyi durdurma kararları alındı. Ancak 1 Mart 2022’de değiştirilen maden yönetmeliği, 11 Aralık 2022’de tamamen yeniden yürürlüğe girdi. Şu anda maden yönetmeliğinde zeytinliklerle alakalı düzenleme yok” diye konuştu.

Daha önce de AKP tarafından TBMM’ye zeytin sahalarında “madencilik faaliyeti yapılmasını öngören” yasa teklifinin getirildiğini hatırlatan Cangı, “O zaman da İkizköylülerle birlikte Meclis’e gitmiştik. Yaptığımız baskılar sonucunda tekliften vazgeçildi” ifadelerini kullandı. Denetimin öneminini de vurgulayan Cangı şöyle konuştu: “Zeytin Yasası, zeytinliklere üç kilometre mesefade çalışma yapılamacağını belirtiyor. Eskiden denetim savcılık tarafından yapılır ve hapis cezasına kadar uzanırdı. Şimdi ise sadece para cezası var ve bunu da mülki idare amirleri yapıyor. Şirketler merkezi yönetimden izin aldığı için işlem yapmıyorlar. Hükümet, suça ortak oluyor. Suçu işleyenin denetlemesi isteniyor.”

AKBELEN’DE BULUŞMA

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan Muğla Milas’taki YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için yok edilen Akbelen Ormanı’nda yurttaşların mücadelesi sürüyor. İkizköylüler, direnişlerinin üçüncü yılı olan 20 Temmuz’da yaşam savunucuları ve yurttaşları buluşmaya çağırdı. İkizköy Çevre Komistesi tarafından yapılan açıklamada, “Herkesi şirketlerin değil köylünün yanında olmaya, Akbelen’e dayanışmaya çağırıyoruz. Biz bitti demeden bitmez” dendi.