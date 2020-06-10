Video Haberler
- Özgür Özel, yumruklu saldırıyı anlattı
- İBB'den yeni normale göre toplu ulaşım kuralları
- Drift yapan kadın sosyal medyada gündem oldu
- Termik santral protestosuna kaymakamdan tehdit
- Eşeğe gözaltı sosyal medyanın gündemine oturdu
- CHP grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Bir anda ortaya çıktılar! Hemen kayda başladılar
- Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar