15 adımda sıfır atık

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:41

Dünyada üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte biri çeşitli nedenlerle atılmakta veya israf ediliyor. Bu, her yıl yaklaşık 1.3 milyar tona eşittir. Amerika Birleşik Devletleri gibi sanayileşmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden daha fazla yiyecek harcıyor. ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) göre 2010 yılında ortalama bir Amerikalı yaklaşık 99 kg gıda atığı üretti. Yenilebilir yiyecekleri atmak sadece parayı boşa harcamaz. Atılan yiyecekler, çürüdüğü ve en yaygın ikinci sera gazı olan metan gazı ürettiği çöplüklere gönderilir. Başka bir deyişle, yiyeceğinizi atmak iklim değişikliğine katkıda bulunur.

Aynı zamanda çok fazla su israfı da yapar. Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre, tarım için kullanılan tüm suyun yüzde 24’ü her yıl gıda atıklarıyla kaybediliyor. Bu yaklaşık 170 trilyon litre. Küçük bir çabayla, yiyecek israfınızı önemli ölçüde azaltabilir, paradan ve zamandan tasarruf edebilir ve tabiat ananın üzerindeki baskıyı biraz azaltabilirsiniz.

1. AKILLI ALIŞVERİŞ YAPIN

İhtiyacınızdan daha fazla yiyecek almaktan kaçınmak için haftada bir toplu alışveriş yapmak yerine birkaç günde bir markete sık sık geziler yapın. Daha fazla yiyecek satın almadan önce, pazardan son satın aldığınız tüm yiyecekleri bitirmeye özen gösterin.

2. YİYECEKLERİ DOĞRU ŞEKİLDE SAKLAYIN

Yanlış depolama, büyük miktarda gıda israfına yol açar. Örneğin patates, sarımsak, salatalık ve soğan asla buzdolabında saklanmamalıdır. Bu ürünler oda sıcaklığında tutulmalıdır.

Daha fazla etilen gazı üreten gıdaları ayırmak gıda bozulmasını azaltmanın bir başka harika yoludur. Olgunlaşırken etilen gazı üreten gıdalar şunları içerir: Muz, avokado, domates

kavun, şeftali, armut, yeşil soğan... Erken bozulmayı önlemek için bu yiyecekleri patates, elma, yapraklı yeşillikler, çilek ve biber gibi etilene duyarlı ürünlerden uzak tutun.

3. KORUMAYI ÖĞRENİN

Asitleme, kurutma, konserve, fermente etme, dondurma ve kürleme, gıdaların daha uzun süre dayanmasını sağlamak ve böylece israfı azaltmak için kullanabileceğiniz yöntemlerdir.

Örneğin, fazla olgunlaşmış elmaları konserve yapıp elma püresine dönüştürmek veya taze havuç turşusu yapmak, size çocukların bile seveceği lezzetli ve kalıcı bir lezzet sağlayacaktır.

4. MÜKEMMELİYETÇİ OLMAYIN

Kasadan en mükemmel görünen elmayı seçmek yiyecek israfına katkıda bulunuyor. “Çirkin” meyve ve sebzeler, göze daha hoş gelen ürünler için es geçiliyor. Bu, tonlarca mükemmel derecede iyi yiyeceğin boşa gitmesine neden olur. Markette biraz kusurlu ürünler seçerek ya da daha iyisi doğrudan çiftçiden alarak üzerinize düşeni yapın.

5. BUZDOLABINIZI KARMAŞADAN ARINDIRIN

İyi stoklanmış bir buzdolabına sahip olmak iyi bir şey olabilir, fakat aşırı doldurulmuş bir buzdolabı israf söz konusu olduğunda kötüdür.

Yiyecekleri net bir şekilde görebilmeniz ve ne zaman satın alındıklarını öğrenebilmeniz için buzdolabınızı düzenli tutarak yiyeceklerin bozulmasını önlemeye yardımcı olun.

6. KABUKLARI KULLANIN

İnsanlar yemek hazırlarken genellikle meyvelerin, sebzelerin kabuklarını çıkarırlar. Örneğin elma kabukları çok miktarda lif, vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Patates, havuç, salatalık, mango, kivi ve patlıcanın dış katmanları da yenilebilir ve besleyicidir.

7. SARISINI DA YİYİN

Çoğu insan bir zamanlar popüler olan az yağlı diyet trendinden uzaklaşıyor olsa da, çoğu hala yumurta sarısından kaçınıyor, bunun yerine yumurta beyazı omlet ve çırpılmış yumurta akı tercih ediyor. Aslında, kanıtlar çoğu insanın, hatta yüksek kolesterolü olanların bile bütün yumurtaların tadını çıkarabileceğini gösteriyor. Yumurta sarısının tadını veya dokusunu sevmiyorsanız, tadı maskelemek için diğer tariflere ekleyebilirsiniz. Yumurta sarısını ultra nemlendirici saç maskesi olarak bile kullanabilirsiniz.

8. KARIŞTIRIN

Lahana ve pazı gibi yeşilliklerin sapları lif ve besinlerle doludur, bu da onları smoothielere harika bir katkı yapar. Pancar, çilek ve havuç üstleri de harika eklentiler yapar. Meyve ve sebze kabukları, solmuş otlar, olgunlaşmış muzlar ve doğranmış brokoli sapları da dahil olmak üzere, aksi takdirde atılacak olan diğer maddeler de besleyici bir karışıma atılabilir.

9. EV YAPIMI BULYON YAPIN

Saplar, kabuklar ve diğer sebze artıklarını biraz zeytinyağı veya tereyağı ile soteleyin, ardından su ekleyin ve aromatik bir sebze suyu içinde kaynamaya bırakın. Sebzeler lezzetli bir bulyona dönüşecek. Akşam yemeğinizden arta kalan tavuk parçasının veya et kemiklerinin boşa gitmesine izin vermek yerine, onları sebze, otlar ve su ile pişirin ve mağazadan satın alınan et suyunu utandıracak ev yapımı bir bulyon yapın.

10. SUYUNUZU CANLANDIRIN

Su alımınızı artırmanın en kolay yollarından biri, tadı güzelleştirmektir. Bardak suyunuza biraz lezzet eklemek için narenciye, elma ve salatalıkların kabuklarını kullanın.

Suyunuzu bitirdikten sonra, sıfır atık beslenme desteği için kalan meyve veya bitkileri bir smoothieye atın.

11. DONDURUCUNUZLA DOST OLUN

En sevdiğiniz salatada kullanılamayacak kadar yumuşak olan yeşillikleri dondurup smoothieelerde ve diğer tariflerde kullanabilirsiniz.

Fazla otlar zeytinyağı ve doğranmış sarımsak ile birleştirilebilir, daha sonra sotelere ve diğer yemeklere kullanışlı ve lezzetli bir katkı için buz kalıplarında dondurulabilir.

Yemeklerden arta kalanları, en sevdiğiniz pazar tezgahındaki fazla ürünleri ve çorba gibi toplu yemekleri dondurabilirsiniz.

12. MÜMKÜNSE KOMPOST YAPIN

Artık yiyecekleri kompostlamak, yiyecek artıklarını yeniden kullanmanın ve yiyecek atıklarını bitkiler için enerjiye dönüştürmenin faydalı bir yoludur. Bir dış mekan kompostosu, geniş bir bahçesi olan biri için iyi çalışabilirken, bir tezgah üstü kompost, ev bitkileri veya küçük bitki bahçeleri olan şehir sakinleri için en iyisidir.

13. ÖĞLE YEMEĞİNİZİ PAKETLEYİN

İş arkadaşlarınızla öğle yemeğine çıkmak veya en sevdiğiniz restorandan yemek yemek keyifli olsa da maliyetlidir ve yemek israfına neden olabilir.

Karbon ayak izinizi azaltırken paradan tasarruf etmenin yararlı bir yolu, öğle yemeğinizi yanınızda taşımaktır.

14. POSALARI ATMAYIN

Yeşili korumaya adanmış kişiler, kahve telvesinin bitkiler için mükemmel gübre olduğunu bilmekten memnun olabilir. Kahve telvesi, bitkilerin can attığı besinler olan azot, fosfor ve potasyum bakımından yüksektir. Kahve telvesi ayrıca harika bir doğal sivrisinek kovucu yapar. Aslında, araştırmalar çimenli alanlara serpilmiş kahve telvesinin dişi sivrisineklerin yumurtlamasını engellediğini ve bu sinir bozucu böceklerin popülasyonunu azalttığını göstermiştir.

15. KENDİNİZİ ŞIMARTIN

Avokado, sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve E vitamini ile doludur, bu da onları doğal bir yüz maskesine mükemmel bir katkı yapar. Yüzde veya saçta kullanılabilecek bir maske için olgunlaşmış avokadoyu biraz bal ile birleştirin. Kullanılmış kahve telvesini biraz şeker ve zeytinyağı ile karıştırmak canlandırıcı bir vücut peelingi sağlar. Şişliği azaltmak için gözlerinize soğuk kullanılmış çay poşetleri veya fazla salatalık dilimleri de uygulayabilirsiniz.