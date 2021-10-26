Eksiksiz bir kılavuz: Meyve ve sebzeler nasıl yıkanır?

26 Ekim 2021 Salı, 10:55

Taze meyve ve sebzeler, vitaminleri, mineralleri, lifleri ve antioksidanları beslenmenize dahil etmenin sağlıklı bir yoludur. Taze meyve ve sebzeleri yemeden önce, yüzeylerindeki istenmeyen kalıntıları gidermek için suyla iyice durulanması tavsiye edilir. Bununla birlikte, COVID-19 salgını göz önüne alındığında, taze ürünleri yemeden önce yıkamanın daha aşındırıcı yollarını teşvik eden birçok manşet dolaşıyor ve bazı insanlar suyun yeterli olup olmadığını merak ediyor.



NEDEN TAZE ÜRÜNLERİ YIKAMALISINIZ?

Küresel salgın olsun ya da olmasın, taze meyve ve sebzeleri düzgün bir şekilde yıkamak, potansiyel olarak zararlı kalıntı ve mikropların yutulmasını en aza indirmek için iyi bir alışkanlıktır. Taze ürünler, siz marketten veya pazardan satın almadan önce çok sayıda kişi tarafından işlenir.Dokunan her elin temiz olmadığını varsaymak en iyisidir. Tüm insanlar sürekli bu ortamlarda koşuştururken, satın aldığınız taze ürünlerin çoğunun üzerine öksürüldüğünü, hapşırıldığını ve solunduğunu varsaymak da güvenlidir. Taze meyve ve sebzeleri yemeden önce yeterince yıkamak, mutfağınıza giderken üzerlerinde kalabilecek kalıntıları önemli ölçüde azaltabilir.

EN İYİ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Taze ürünleri suyla durulamak uzun zamandır meyve ve sebzeleri tüketmeden önce hazırlamanın geleneksel yöntemi olsa da, mevcut pandemide birçok insan bunun onları gerçekten temizlemek için yeterli olup olmadığını merak ediyor. Bazı insanlar ek bir önlem olarak sabun, sirke, limon suyu ve hatta çamaşır suyu gibi ticari temizleyicilerin kullanılmasını savunmuştur.



Bununla birlikte, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) dahil olmak üzere sağlık ve gıda güvenliği uzmanları, tüketicileri bu tavsiyeye uymamaya ve sade su kullanmaya teşvik ediyor. Bu tür maddelerin kullanılması daha fazla sağlık tehlikesi oluşturabilir ve üründen en zararlı kalıntıları çıkarmak için gereksizdirler.

Ayrıca, limon suyu, sirke gibi maddelerin ürünleri temizlemede sade sudan daha etkili olduğu gösterilmemiştir ve hatta yiyecekler üzerinde ek tortular bırakabilir. Bazı araştırmalar, nötr elektrolize su veya karbonat banyosu kullanmanın belirli maddelerin çıkarılmasında daha da etkili olabileceğini öne sürse de, çoğu durumda soğuk musluk suyunun yeterli olduğu konusunda fikir birliği devam ediyor

MEYVE VE SEBZELER SUYLA NASIL YIKANIR?

Taze meyve ve sebzeleri yemeden önce soğuk suda yıkamak, sağlık hijyeni ve gıda güvenliği açısından iyi bir uygulamadır.

Meyve ve sebzeleri saklamadan önce yıkamak, bakteri üremesinin daha olası olduğu bir ortam yaratabilir.

Taze ürünleri yıkamaya başlamadan önce ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın. Ürününüzü hazırlamak için kullandığınız tüm mutfak eşyaları, lavabolar ve yüzeylerin de önce iyice temizlendiğinden emin olun.

Ezilmiş veya gözle görülür şekilde çürümüş taze ürün alanlarını keserek başlayın. Portakal gibi soyulacak bir meyve veya sebzeyi kullanıyorsanız, yüzey bakterilerinin ete girmesini önlemek için kabuğunu soymadan önce yıkayın.

Ürünü yıkamak için genel yöntemler:

- Elma, limon ve armut gibi daha sıkı kabuklu meyveler ile patates, havuç ve şalgam gibi kök sebzeler, gözeneklerindeki kalıntıları daha iyi çıkarmak için temiz, yumuşak bir fırça ile fırçalanmaktan yararlananılabilir.

- Ispanak, marul, pazı, pırasa ve Brüksel lahanası ve Çin lahanası gibi turpgillerden sebzelerin en dış tabakası çıkarılmalı, ardından bir kase soğuk suya batırılmalı, yıkanmalı, süzülmeli ve tatlı su ile durulanmalıdır.

- Dökülme olasılığı daha yüksek olan meyveler, mantarlar ve diğer ürün türleri, sürekli bir su akışı ve parmaklarınızı kullanarak hafif sürtünme ile kumları çıkarmak için temizlenebilir.

- Ürününüzü iyice duruladıktan sonra temiz bir kağıt veya bez havlu kullanarak kurulayın. Daha kırılgan ürünler havlu üzerine serilebilir ve onlara zarar vermeden kurutmak için bekletebilirsiniz.

- Meyve ve sebzelerinizi tüketmeden önce, üzerlerinde olabilecek mikrop ve madde miktarını en aza indirmek için yukarıdaki basit adımları izleyin.

- Taze meyve ve sebzelerin çoğu, soğuk akan su altında (daha sıkı kabuklular için temiz, yumuşak bir fırça kullanılarak) nazikçe temizlenebilir ve ardından kurutulabilir. Kir tutucu katmanları daha fazla olan ürünleri ıslatmaya, boşaltmaya ve durulamaya yardımcı olabilir.

Daha fazla katmana ve yüzey alanına sahip ürünler, kir parçacıklarını gidermek için bir kase soğuk su içinde çalkalanarak daha iyi yıkanabilir.

Taze meyve ve sebzeler bir dizi sağlıklı besin öğesi sunar ve güvenli temizleme yöntemleri uygulandığı sürece yenilmeye devam edilmelidir.