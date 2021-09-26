İşte yemek seçen çocuğa yardımcı olabilmek için 10 faydalı ipucu

26 Eylül 2021 Pazar, 10:30

Çocuğunuza yeni yiyecekler denemesi için verilen mücadelede yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak birçok ebeveyn aynı sorunu yaşıyor. Yalnızca birkaç besinle sınırlı olan çocuklar, büyüyen vücutlarının gelişmesi için ihtiyaç duyduğu uygun miktarda ve çeşitlilikte besin alamama riski altındadır.

İyi haber şu ki, çocuğunuzu yeni yiyecekleri denemeye, kabul etmeye ve hatta bunlardan zevk almaya ikna etmenin birçok yolu var.

İşte yemek seçen çocuğunuza yardımcı olabilmek için 10 faydalı ipucu.

1. Tarifler ve Sunumlarla Yaratıcı Olun

Çocuğunuzun en sevdiği parlak renkli smoothieye birkaç yaprak ıspanak veya lahana eklemek, yapraklı yeşillikleri tanıtmanın harika bir yoludur.

Biber, havuç, soğan ve mantar gibi doğranmış sebzeler, makarna sosları, pizza ve çorba gibi çocuk dostu tariflere kolaylıkla eklenebilir.

Yiyecekleri çocuklara daha iştah açıcı göstermenin bir başka yolu da onları eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde sunmaktır, örneğin taze meyve ve sebzeleri eğlenceli şekillere dönüştürmek için yıldız kurabiye kalıpları kullanmak.

2. Çocuğunuza Rol Model Olun

Siz farkında olmasanız da, çocuklarınız yemek seçimlerinizden etkilenir. Sebze gibi sağlıklı gıdaların tüketimini artırmayı, öğünlerde ve çocuğunuzun önünde atıştırmalık olarak yemeyi deneyin.

3. Küçük Lezzetlerle Başlayın

Yeni yiyecekleri denerken, küçük bir miktarla başlayın ve daha çok tercih edilen diğer yiyeceklerden önce sunun.

Örneğin, çocuğunuzun en sevdiği lazanya yemeğinden önce denemesi için birkaç bezelye hazırlayın.

4. Çocuğunuzu Doğru Şekilde Ödüllendirin

Dondurma, cips veya kola gibi sağlıksız yiyecekleri ödül olarak kullanmak, çocukların aşırı miktarda kalori tüketmesine ve aç olmadıklarında yemelerine neden olabilir.

Çıkartmalar, boya kalemleri, ekstra oyun süresi veya çocuğunuzun yemekten sonra oynamak için en sevdiği oyunu seçmesine izin vermek, yemeği kabul etmeyi teşvik etmek için kullanabileceğiniz yemekle ilgili olmayan ödüllere örnektir.

5. Gıda intoleranslarını ciddiye alın

Çocuğunuz süt ürünleri, gluten veya turpgiller içeren yiyecekler gibi yiyeceklerden çekiniyorsa, gıda intoleransı ile ilgili hoş olmayan semptomlar yaşıyor olabilir.

Çocuğunuza herhangi bir şekilde mide bulantısı, şişkinlik veya hasta hissettiren yiyecekler olup olmadığını sorun ve cevabını ciddiye alın.

6. Yemek Planlama ve Pişirmeye Çocuklarınızı Dahil Edin

Çocukların yemeğe olan ilgilerini artırmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, onları yemek pişirmeye, alışverişe ve yemek seçimine dahil etmektir.

Çocukları markete götürmek ve denemek istedikleri birkaç sağlıklı ürünü seçmelerine izin vermek, ürünleri yıkamak, soymak veya yiyecekleri tabaklara yerleştirmek gibi yöntemler deneyin.

7. Sabırlı Olun

Çocuklar, özellikle yemek tercihleri söz konusu olduğunda, hayatın her alanında sabırlı olmayı gerektirir. Araştırmalar çocuğunuza yiyecek tüketmesi için baskı yapmanın, seçiciliği artırabileceğini ve çocuğunuzun daha az yemesine neden olabileceğini düşündürmektedir.

8. Yemek Sırasında Dikkat Dağıtan Şeyleri Kesin

Çocuğunuzun yemek zamanı TV izlemesine veya oyun oynamasına izin vermek cazip gelse de, seçici yiyiciler için iyi bir alışkanlık değildir.

Yemek veya atıştırmalık servis ederken çocukları daima yemek masasına oturtun. Bu, tutarlılık sağlar ve buranın oyun değil, yemek için bir yer olduğunu bilmelerini sağlar.

9. Çocuğunuza Yeni Tatları Vermeye Devam Edin

Çocuğunuzun yeni yiyecekleri asla kabul etmeyeceğini düşünmenize rağmen, denemeye devam etmek önemlidir.

Araştırmalar, çocukların yeni bir yiyeceği kabul etmeden önce 15 kez kadar maruz kalmaya ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Ancak çocuğunuz tatmayı reddederse onu zorlamayın.

10. Tat ve Doku Tercihlerine Dikkat Edin

Bir çocuk simit ve elma gibi gevrek yiyecekleri seviyorsa, daha yumuşak, pişmiş sebzeler yerine en sevdiği atıştırmalıkların dokusuna benzeyen çiğ sebzeleri tercih edebilir.

Çocuğunuz yulaf ezmesi ve muz gibi daha yumuşak yiyecekleri seviyorsa, pişmiş tatlı patates gibi benzer dokuya sahip yeni yiyecekler sunun.

Sebzeleri tatlıya düşkün biri için daha iştah açıcı hale getirmek için, havuç ve balkabağı gibi yiyecekleri pişirmeden önce biraz akçaağaç şurubu veya bal ekleyin.

Kırmızı bayraklara dikkat

Çocuğunuz yemek yerken bu kırmızı bayraklardan herhangi birini fark ederseniz, yardım için doktorunuzla iletişime geçin:

Yutma güçlüğü (disfaji)

Anormal derecede yavaş büyüme ve gelişme

Kusma veya ishal

Yemek yerken ağlamak, ağrıyı gösterir

Zorlu çiğneme

Otizmi gösterebilen kaygı, saldırganlık, duyusal tepkisellik veya tekrarlayan davranışlar.