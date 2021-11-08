Maskülinite ve İkilik... 12. gece...

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:55

İBB Şehir Tiyatrolarının sahneye koyduğu dünya tiyatro tarihinin en önemli yazarlarından Shakespeare tarafından yazılan oyunun çevirisi Zeynep Avcı’ya ait. Yönetmen koltuğunda değerli isim Serdar Biliş’i gördüğümüz oyunda müzik Çiğdem Erken’e, dekor ve kostüm tasarım Gamze Kuş’a, ışık ve video tasarım Cem Yılmazer’e ait. Oyunun oyuncu kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Özge Özder, Senan Kara Tutumluer, Mehmet Avdan, Ali Gökmen Altuğ, Doğan Şirin, Emrah Özertem, Ersin Umulu, Gürkan Başbuğ, Neşe Ceren Aktay, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Seda Fettahoğlu ve Tolga Yeter bulunuyor.



“Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria dükü Orsino'nun hizmetine girebilmek için erkek kılığına girer. Orsino adına güzel Olivia'ya kur yapmakla görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden sonra yastadır ve ayağına gelen herkesi geri çevirmektedir, ta ki şimdi erkek kılığındaki Viola'ya aşık olana dek. Bu sırada, Olivia'nın dayısı Tobi, tutucu hizmetkar Malvolio'ya şamatalı bir oyun oynarak, bu cümbüşlü kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hikayesini iyice kızıştırır.”

Sahnelediği hemen her oyunla izleyicinin büyük beğenisini kazanan usta yönetmen Serdar Biliş, bu unutulmaz esere kattığı özgün yorumla izleyiciyi bir kez daha kendine hayran bırakıyor. Biliş izleyicinin beklentisini çok iyi etüt etmiş. Temponun düşmeye başladığı anlarda hareketli ve bazı sahnelerde müzikali andıran başarılı seçimleriyle izlenirliğe olumlu anlamda katkı sunmuş. Bu denli büyük bir prodüksiyonun altından layıkıyla kalmak zor iş. Usta yönetmen bu yönüyle her türlü övgüyü hak ediyor.

Bennu Yıldırımlar oyunun başkarakteri olarak uzun süre akıllarda kalacak bir performansa imza atıyor. Yas tutan aynı zamanda duygu durumunu dizginleyemeyen, bu paradoksta gidip gelen karakterini izleyiciye samimi biçimde yansıtıyor.

Özge Özder üzerinden oyunun temposu şekillendi desem yanlış olmaz. Canlandırdığı uçuk kaçık karakteri izleyicide heyecan ve sempati uyandırdı. Bir izleyici olarak söylemem gerekirse sahneye gelmesini en çok istediğim ve beklediğim isimdi.

Mehmet Avdan oyunda güldürü unsurunu büyük oranda omuzlayan isimdi. Antipatik ama bir o kadar da komik karakterini başarıyla sahneye taşıdı.

Senen Kara Tutumluer her iki cinsiyeti canlandırdığı bıçak sırtı karakterini gerçekçi, aşırıya kaçmadan sahneye taşımış. Oyunun sürükleyici unsuru olan karakterindeki başarısından dolayı kendisini kutlarım.

Ali Gökmen Altuğ, Doğan Şirin, Emrah Özertem, Ersin Umulu, Gürkan Başbuğ, Neşe Ceren Aktay, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Seda Fettahoğlu ve Tolga Yeter’den oluşan oyuncu kadrosu oyuna büyük ölçüde katkı yapan performanslarla üzerlerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiler.

Dekor tasarımda Gamze Kuş her detayı ince düşünülmüş, birçok farklı mekanı bir bütün halinde ortaya koyan çalışmasıyla başarılı bir işe imza atmış. Atmosfer yaratma konusunda da alanının en iyilerinden olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kostüm seçimleri ise başlı başına övgü dolu bir yazıyı hak edecek güzellikte… Sınıfsal ve dönemsel dokuyu olağanüstü güzellikte sahneye taşımış. Kuş, başarılı çalışmasından dolayı her türlü övgüyü hak ediyor.

Işık tasarımda içerisinde bulunduğu her yapımda övgülerime mazhar olan Cem Yılmazer bu oyunda da beklentilerimi fazlasıyla karşıladı.

12. Gece; bir süre önce yazımda belirttiğim gibi, Şehir Tiyatrolarının ruhuna ve yapısına uygun oyunlara örnek göstereceğim yapımlardan.

Şehir Tiyatroları tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer almaya aday reji, performans, dekor, kostüm ve ışık anlamında alanının en iyilerini bir araya getiren bu değerli yapımın izleyici ile buluşmasını sağlayan tüm ekibi yürekten kutlarım.

Alkışınız bol olsun…





