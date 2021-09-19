Ruh sağlığını da besle

19 Eylül 2021 Pazar, 10:28

Ancak araştırmalar, ruh sağlığı ile diyet ve egzersiz arasında da bağlantılar olduğunu öne sürüyor. Karantina sırasında insanların ruh sağlıklarında fark ettikleri bazı değişiklikler, diyet ve fiziksel aktivite alışkanlıklarındaki değişikliklerle ilgili olabilir. Son araştırmalar beslenme ve ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı destekleyen kanıtlar sunuyor.

Örneğin, beslenmedeki değişiklikler daha sonra ruh halinde değişikliklere neden olabilmektedir.

Bağırsak Mikrobiyomu

Yediklerimizden büyük ölçüde etkilenen bağırsak mikrobiyomu, ruh halini ve davranışı etkiler.

Meyve ve sebzeler gibi besin açısından zengin ve lif oranı yüksek gıdalar, sağlıklı bakterilerin sayısını artırır ve genel olarak bağırsak sağlığını iyileştirir. Ayrıca depresyona karşı korunmaya da yardımcı olabilirler. Öte yandan, yüksek oranda işlenmiş gıdalar beyin fonksiyonu ve zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olma eğilimindedir. Ayrıca artan stres ve depresyonla da bağlantılılar.

Karantinalar sona ererken ve pandeminin yeni bir aşamasına girerken, önceki rutinlerinize geri dönmenin yollarını arıyor olabilirsiniz.

İşte bunun nasıl yapılacağına dair 5 ipucu.

1. Yeni normalinizi belirleyin

İşlerin eskisi gibi olması için çalışmak yerine, yeni normalinizin nasıl görünmesini istediğinizi düşünün. Yeni normalinizi tasavvur etmek için temiz bir sayfa ile başlayın. İşlerin eskiden nasıl olduğunu unutun ve bugünün nasıl olduğuna bağlı olarak beklentilerinizi sıfırlayın. Bunu, hayatınızda değiştiremeyeceğiniz şeyler yerine kontrol edebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz şeylere odaklanarak yapabilirsiniz.

Örneğin, en sevdiğiniz grup egzersiz dersine katılamayabilirsiniz, ancak bunun yerine bir arkadaşınızdan sizinle haftalık yürüyüşe çıkmasını istemeye karar verin...

2. Bir hedef belirleyin

Yeni normalinizle ilgili bir vizyona sahip olduğunuzda, sizi motive edecek bir hedef belirlemeyi düşünün. Belirli bir hedef, hatta birkaç küçük hedef belirlemek, üzerinde çalışabileceğiniz somut bir şey sağlar.

İlk olarak, değiştirmek istediğiniz belirli şeyleri düşünün. Ardından, aşağıdakileri içeren bir hedef belirlediğinizden emin olun: Gerçekçi, harekete geçirilebilir, ölçülebilir, motive edici. Son olarak, hedefinizi bir kağıda yazmayı veya bir arkadaşınıza veya aile üyenize yüksek sesle söylemeyi deneyin. Bu, hedefinizin sorumlu olduğunuz somut bir şey gibi hissetmenize yardımcı olabilir.

3. Bir plan yapın

Bir planın ezici veya endişe uyandırıcı olması gerekmez. Bunun yerine, hedeflerinizi ve yeni normalinizi zihninizde ön planda tutmaya yardımcı olmak için atmayı planladığınız basit bir dizi adım olabilir. Planınızı yapmak için hedefinize ulaşmak için atmanız gereken tüm adımları düşünün.

Bu, aşağıdakileri içerebilir: Her gün ne kadar zamana ihtiyacın olacak, ihtiyacınız olacak malzemeler, üstesinden gelmeniz gereken herhangi bir engel, ilerlemenizi nasıl belgeleyeceksiniz...

4. Besinlere odaklanın

Kilo vermek aklınızdaki yeni normalin bir parçasıysa, kalori alımınız veya tartıdaki sayı gibi sayılara odaklanma dürtüsüne karşı koyun. Bunun yerine, iyileştirilmiş zihinsel sağlık ve genel sağlıkla ilişkilendirilmiş besleyici yoğun gıdaları tüketmeye odaklanın.

Buna demir, omega-3 yağ asitleri, B12 vitamini, folat ve çinko gibi besin değeri yüksek gıdalar dahildir. Birden fazla çalışma, belirli yiyecekleri tüketirken diğerlerinden kaçınarak bağırsaktaki sağlıklı bakteri dengesini iyileştirebileceğini, bağırsak ve beyin sağlığını destekleyebileceğini göstermiştir.

Her besinden en iyi şekilde yararlanmak için bu içeriklerden yüksek bir beslenme uygulayın:

Meyveler: elma, muz, çilek, armut, portakal vb.

Sebzeler: domates, salatalık, brokoli, yapraklı yeşillikler, biber vb.

Süt ürünleri: şekersiz süt ve yoğurt çeşitleri, peynir, ekşi krema vb.

Tam tahıllar: yulaf, darı, arpa, kahverengi pirinç, kinoa vb.

Sağlıklı yağlar: yağlı balık, avokado, zeytin, zeytinyağı vb.

Bunları sınırlayın veya kaçının:

Tatlılar: şekerler, sakızlar, hamur işleri, şekerli içecekler vb.

Rafine tahıllar: rafine ekmek, kekler, kurabiyeler vb.

İşlenmiş etler: pastırması, kurutulmuş et, sosis vb.

Belirli besin maddelerini yeterli miktarda almadığınızdan endişeleniyorsanız, takviye gerekli olabilir.

Örneğin, yetişkinler ve kısıtlayıcı diyetler uygulayanlar da dahil olmak üzere birçok insanın düşük D vitamini ve B12 düzeylerine sahip olma olasılığı daha yüksektir, bu da ruh sağlığı da dahil olmak üzere genel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Sağlık uzmanınız laboratuvar testleri yapabilir ve gerekirse takviye önerebilir.

5. Yeni bir rutini benimserken rahat olun

Unutmayın, bu durum herkes için yenidir. Yeni normalinizi bulmak zaman ve deneme gerektirebilir. Sağlık hedeflerinize ulaşmayı arzularken, herhangi bir günde sizin için en iyisinin ne olduğunu bilmek için kendinize güvenin.

Yeni normalinize doğru çabalarken şunları deneyin: Esnek olmak, gerçekçi beklentilere sahip olmak, kendini kabul etme alıştırması, olumlu kendi kendine konuşma ve onaylamalar kullanma, bir destek sistemine yaslanmak.