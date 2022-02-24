Breaking: Explosion heard in Ukrainian capital Kyiv
Breaking: An explosion was heard in Ukrainian capital Kyiv around noon local time (1000 GMT) on Thursday, a Reuters correspondent reported, in one of a series of blasts which began after Russia launched a military operation in Ukraine. A Ukrainian interior ministry official said that military command centres in several cities including Kyiv have been targeted by missile strikes.
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