China authorizes Livzon Pharma’s COVID-19 vaccine for emergency use: Report

New protein-based vaccine to be used as booster jab, local media reports.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:31
China authorizes Livzon Pharma’s COVID-19 vaccine for emergency use: Report
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China has approved Livzon Pharmaceutical Group's COVID-19 vaccine for emergency use, local media reported on Saturday.

Livzon’s protein-based vaccine is the eighth domestically developed vaccine that will be used as a booster shot in the country where nearly 90% of the population have received their primary vaccinations, according to Caixin Global’s website.


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