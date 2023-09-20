Turkish foreign minister meets with his Swiss counterpart in New York
Two men discuss bilateral relations, regional issues, cooperation in international organizations and latest developments in Ukraine
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan held a meeting Tuesday with his Swiss counterpart Ignazio Cassis at the Turkevi Center, or Turkish House, in New York City.
The two men discussed bilateral relations, regional issues, cooperation in international organizations and the latest developments in Ukraine, according to a statement from the Turkish Foreign Ministry on X, formerly known as Twitter.
The meeting came as Fidan is in New York to attend the 78th session of the UN General Assembly, during which he has held several bilateral meetings to discuss global issues with his counterparts, including from Azerbaijan and Greece on Tuesday, the Netherlands on Monday and Germany and Ireland on Sunday.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!
- İmamoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!