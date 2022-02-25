UEFA Europa League last 16 draw

La Liga club Barcelona will face Turkish side Galatasaray in the last 16 of the Europa League, while six-times champions Sevilla will play English Premier League club West Ham United after the draw took place on Friday.

Reuters
25 Şubat 2022 Cuma, 16:20
UEFA Europa League last 16 draw
Abone Ol google-news

Barcelona, who hammered Napoli in the knockout stage playoffs, will face a struggling Galatasaray team who are 13th in the Turkish top-flight.

West Ham has a tough task at hand against Sevilla, who are second in LaLiga and famously dubbed the Europa League specialists.

West Ham manager David Moyes previously worked in the Spanish top division, managing Real Sociedad in 2014-15.

In the other fixtures, Scottish champions Rangers, who stunned Borussia Dortmund in the last round, will face Red Star Belgrade while Braga is up against AS Monaco.

Portuguese club Porto will face French side Olympique Lyonnais, Atalanta will take on Bayer Leverkusen and Real Betis will face Eintracht Frankfurt.

RB Leipzig will face Russian side Spartak Moscow, who will play their home tie at a neutral venue, according to a decision made by European soccer governing body UEFA earlier on Friday. Read full story

The first legs of the last-16 ties will be played on March 10 and the second legs on March 17.

Porto and Betis will play their first legs at home on March 9 to avoid a clash with Braga and Sevilla, respectively.

Full draw:

Rangers v Red Star Belgrade

Braga v AS Monaco

Porto v Olympique Lyonnais

Atalanta v Bayer Leverkusen

Sevilla v West Ham United

Barcelona v Galatasaray

RB Leipzig v Spartak Moscow

Real Betis v Eintracht Frankfurt


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler