Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 14:21
Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event

An apartment building interior view shows the aftermath of shelling in Kharkiv, Ukraine

On the second day of the Russian attack, the images revealed by daylight once again revealed the dimensions of the attack. Civilians flee and take shelter in scenes that Europe thought were consigned to history

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event
Ukrainian soldiers were deployed in the Luhansk region, where there has been conflict with separatist forces since 2014
Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event
Ukrainian soldiers stand guard in the government quarter of Kyiv

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event
A Ukrainian armed forces aircraft crashed 12 miles south of Kyiv; 14 people were reported to have been on board
Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event
A border checkpoint lies in ruins in the Kyiv region

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event

The aftermath of shelling in Kharkiv, Ukraine’s second largest city

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event

Ukrainian soldiers in the Luhansk region today

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event

The body of a rocket stuck in a flat in the northern part of Kharkiv

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event

Ukrainian military vehicles travelling through the capital city this morning

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event

The security forces help an injured man after an apartment block was hit in Chuhuiv, southeast of Kharkiv

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event

A man waits for medical assistance in Chuhuiv

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event

Firefighters at the apartment block that was hit in Chuhuiv

Russian invasion of Ukraine: Latest images from Ukraine show the severity of the event
A satellite image shows the effects of an explosion at Chuhuiv airbase, outside Kharkiv

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler