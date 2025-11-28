18 olimpik branşta faaliyeti olan Göztepe'nin isyanı

Geçtiğimiz çarşamba günü Göztepe Satranç ile hissedarları Göztepe'ye gönül veren UKEB Okulları arasında gerçekleştirilen iş birliğinin lansmanındaydım. Göztepe Onursal Başkanı ve Olimpik Branşlardan Sorumlu YK Üyesi Mehmet Sepil, hem satranç branşıyla hem de diğer amatör spor branşlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

GÖZ GÖZ'ÜN SATRANÇTAKİ HAMLESİ

Sepil, "Satranca dört yıl önce ligde en alt seviye olan 3. Lig'de başlayıp geçen sene en üst lige yükseldiklerini" ifade ederek şu bilgileri de verdi:

"Türkiye bugün satrançta artık çok önemli bir konuma gelmiş durumda, yaklaşık 1 milyon aktif oyuncu, bin 700, bin 800 civarında da lisanslı sporcu var. Bu rakamlar gerçekten çok anlamlı. Diğer branşlarımızdaki sporcu sayılarıyla Avrupa'yı kıyasladığımızda her zaman aynı başarıyı göremiyoruz; örneğin voleybolda yanılmıyorsam yaklaşık 400 bin sporcu var. Burada en önemli nokta, satrançtaki büyük kitlenin büyük kısmı gençlerin oluşturmasıdır."

19. BRANŞ DA GELİYOR

Göztepe, yaptığı çalışmalarla sadece İzmir'de değil, Türkiye ve hatta Avrupa’da da dikkat çekiyor. Kulüp olarak en çok amatör branşa sahip olan Göztepe 18 branşta faaliyet gösteriyor. Atletizm de yakında 19. branş olarak geliyor.

Göztepe, farklı branşları ve aynı zamanda okullarıyla ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere kapısını açan; "Şehrimin Takımı" projesiyle İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile de işbirliği içinde statta ve salonlarda öğrencileri ağırlayan bir yaklaşım içinde. Öğrencileri ve gençliği olumlu bir zemine çekerek toplumsal iklime de katkıda bulunuyor.

STATTAKİ DEVİRLER NE ZAMAN?

Profesyonel futbolu üç sezon önce Sport Republic'e devrederek olimpik branşlarda görev alan Sepil'in bir amacı da Göztepe'nin ileride kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlamak; bu doğrultuda sürdürülebilirlik için kulübe gelir kaynakları yaratmak. Göztepe, bu bağlamda Göztepe Gürsel Aksel'deki mağaza ve dükkan alanlarını, taraftar meydanını ve spor hastanesi olarak tasarlanan ek binayı devralmak istiyor. Stat 26 Ocak 2020'de pandemiden kısa süre önce Göztepe-BJK maçı ile açılmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı o gün bugün stadın yukarıda belirttiğim alanlarını Göztepe'ye devredecek! Şimdi sadece kirasını alarak üç yıllık dönemler halinde sahayı, soyunma odalarını, müze ile yönetim ofislerini kullandırıyor. Yazıktır, günahtır... Buradan iktidar ve muhalefetteki bütün İzmir Milletvekillerine, İzmir Valisi Sayın Elvan'a, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici'ye seslenmek istiyorum; su akıp Türk bakmasın artık... Mağaza ve dükkanlar ile taraftar meydanının kulübe devri için bir şeyler yok mu yapacağınız? 18 branşta spor yaptıran, Avrupa’nın kapısını çalmak isteyen futbol takımı İzmir’i temsil eden Göztepe'ye konulan takozun kalkması için lütfen kıpırdayın artık daha fazla zaman kaybı olmadan. Ne demişti Vehbi Koç; "Vakit, nakittir".

BU NASIL İŞ; ELLERE VAR, GÖZTEPE'YE YOK!

Dahası var... Göztepe'nin daha büyük bir derdi var. Yıllardır kanayan bir yara... Göztepe Akademisi projesinin hayata geçmesi için spor alanı olarak işlenerek kulübe tahsis edilecek bir arazi arıyor, istiyor Göztepe. Torbalı olmuyorsa başka bir yer akademi kurulabilecek nitelikte. Koskoca İzmir'de yer mi yok Allah aşkına? Bu akademi İzmir’e değil sadece, ülkemiz futboluna da ilaç olacak. İzmir bir "büyük fabrika" kazanacak akademi projesi ile. Buradan her yaştan milli takımlara oyuncu yetişecek. Avrupa, Dünya pazarına futbolcu yetişecek. Devlet, yerel yönetim ile de işbirliği yaparak Göztepe Akademisi için arazi tahsisini bir an önce çözmeli.

Bu arada öyle gelişmeler, öyle ilginç arazi tahsisleri oluyor ki İzmir’de, Göztepe camiasının canı sıkılıyor, üzülüyor sarı kırmızılılara gönül verenler.

Geçenlerde Cumhuriyet Ege'de de haber oldu birçok basın kuruluşunda olduğu gibi... Eski BJK Başkanı Hasan Arat'ın paylaşımı şöyleydi:

“'Beşiktaş devleti sever devlet Beşiktaş’ı sever’ dedik ya... Devletimiz İzmir’de 123 dönüm güneş enerji santralı (GES) yapmak için arsa tahsis etti.”

Sır gibi saklanan arazinin Güzelbahçe’de olduğu ortaya çıktı! Buna göre BJK'ya mülkiyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olan Çamlı köyünde Seferihisar ilçesine sınır olan “doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan” statüsündeki 2617 ada 15 parselin tahsis edildiği öğrenildi. BJK'nın projesinin onaylanması durumunda korunması gereken çok sayıda ağaç da kesilecek!

GES de gerekli ama orman arazisinde ağaç kıyımı yapmadan.. Tarım arazilerine ve ormana kıymadan...

Öteyandan, İzmir'ın kulübü Göztepe'ye akademi için arazi tahsisini esirge, git bir İstanbul kulübüne hem de uygunsuz bir yerde arazi tahsisi yap! Göztepelilerin canı buna çok sıkılıyor. Göztepe ile oldukça içli dışlı olan, Kasapoğlu, Kaya, Çankırı gibi İzmirli iktidar vekilleri bu hususta ne düşünüyorlar, hangi tavrı alacaklar merak ediyorum. Tabii bu merakım şahsımla sınırlı değil; temas kuran Göztepe camiası da çok merak ediyor. Onların beklediği müjde, Göztepe Akademisi'ne yer tahsisi. Hem de artık zaman kaybetmeden...

GÖZTEPE ÖNEMLİ BİR SİVİL TOPLUM GÜCÜ, HAFİFE ALINMAMALI

Göztepe, sadece bir spor kulübü değil. Aynı zamanda İzmir’in en büyük, en güçlü sivil toplum platformu... Bu sivil toplum unsuru illa bir yürüyüş mü yapsın on binlerle?.. İlla sesini mi yükseltsin bir şekilde? Yüzbinlerle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kuruluş yıldönümü kutlayan bu camia akademisi için de, stat alanları için de harekete geçmesini pekala bilir. Bu notu da düşelim şuraya...