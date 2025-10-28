29 Ekim coşkusu çelenk sunumuyla başladı

Manisa Valiliği öncülüğünde düzenlenen törende, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyetin 102’nci yılı kutlamaları başladı. Tören programı 29 Ekim Çarşamba günü yapılacak tören ile devam edecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖREN PROGRAMI

Tören 9:30 da Valilik makamında yapılacak bayramlaşma sonrasında 10:00’da Valilik önünde yapılacak olan tören geçişi ile devam edecek. Saat 13:30’da ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Manisa’nın kurtuluşunu anlatacak olan ‘Manisa Kurtuluş Müzesi’nin açılışı düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Akşam saat 18:00’da ise Polisevi’ndeki resepsiyon sonrasında ‘Büyük Manisa Yürüyüşü’ Fener Alayı gerçekleştirilecek. Hakkı İplikçi Parkı (Cafe Sera) önünden başlayacak olan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Korosu konseri ve sonrasında’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türküler Senfonisi’ ile ünlü sanatçı Hüseyin Turan Manisalılarla buluşacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Parkı’nda saat 13:00 ile 17:00 arasında Çocuk Şenliği ile de çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

ATATÜRK HEYKELLERİ SERGİSİ AÇILDI

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından, Fatih Sergi Salonu’nda Atatürk Heykelleri: Cesaret ve İlhamın Sergisi açıldı. Yoğun ilgiyle gezilen sergide 1905-1938 yılları arası 10 farklı dönemi temsil eden Atatürk büstleri serisinden oluşan heykeller yer aldı. Küratörlüğünü Uluslararası Müzecilik Derneği Başkanı Derya Manav’ın yaptığı sergide, heykeltıraş Selçuk Yazıcı’nın eserleri beğeniye sunuldu. Sergi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünsel mirasını ve devrimlerini sanatın diliyle yeniden yorumluyor. Açılışı yapılan Atatürk Heykelleri Sergisi, sadece bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği değil, Cumhuriyet’in yüz yıllık değerlerini yansıtan gezici bir müze olarak vatandaşlara olan yolculuğuna devam ediyor. Usta sanatçı Devrim Erbil’in ‘Atatürk, Kurtuluş ve Devrimler’ isimli eseri de eşlik ederek sergiye anlamlı bir katkı sundu.

Manisa’da sanatseverlerle buluşan bu özel sergi, Cumhuriyet’in aydınlık geleceğine dair inancı güçlendiren bir kültürel bellek projesi olarak öne çıkıyor.