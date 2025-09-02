30. Didim Barış Şenliği: Barış, sadece bir kavram değil, bir yaşam biçimidir

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Barış Şenliği, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde kortej, konser ve etkinliklerle kutlandı. Serenad Bağcan’ın sahne aldığı Barış Konseri, coşkulu anlara sahne oldu.

Didim’de bu yıl 30’uncusu düzenlenen Barış Şenliği, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başladı. “Yarının Mirası: Barış” temasıyla gerçekleştirilen şenlik, kortej yürüyüşü, atölyeler, paneller ve konserlerle binlerce kişiyi barış mesajı etrafında bir araya getirdi.

Didim Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Livaneli Vakfı, Didim Derneği, DAHOT ve Didim Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Didim Barış Şenliği bu yıl 30. kez kapılarını açtı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayan etkinliklerin ilk gününde barış korteji, açılış töreni, çeşitli paneller ve atölyeler düzenlenirken, akşam saatlerinde düzenlenen Barış Konseri binlerce Didimli’yi aynı çatı altında buluşturdu.

Medusa’dan başlayarak Aytepe Barış Heykeli’nde sona eren barış kortejine sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar ellerinde barış pankartlarıyla şarkılar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Kortejin sonunda Barış Heykeli önünde Barış Ateşi yakıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, barışın sembolü olan beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

“SINIRLAR İNSANLARI AYIRMASIN”

Konser öncesinde sahneye çıkan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yaptığı konuşmada, barışın sadece bir kavram değil, bir insanlık hali olduğunu vurgulayarak salondaki herkesi el ele tutuşmaya davet etti. Gençay şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam burada, yalnızca bir festivalin finalinde değil, barışa dair umudumuzu hep birlikte ayakta tutmak için bir aradayız. Barış hakkında söylenmemiş, yazılmamış pek bir şey kalmadı ama bir yandan da savaşlar, çatışmalar ve baskılar hâlâ hayatımızın bir yerinde duruyor. Şimdi sizden ricam; lütfen herkes sağındaki, solundakiyle el ele tutuşsun. Çünkü barış, sadece bir kavram değil; bir insanlık hali, bir kalp dili, bir yaşam biçimidir.”

Başkan Gençay konuşmasında özellikle savaşların sürdüğü Gazze başta olmak üzere tüm coğrafyalarda barışın egemen olması gerektiğini vurguladı. “Sınırlar insanları ayırmasın, vizeler değil dostluklar konuşulsun” diyen Gençay, Didim’in 72 milletten insanın bir arada, huzur içinde yaşadığı bir barış kenti olduğunun da altını çizdi.

“BİZİM HALKIMIZ AYDINLIKTIR”

Zülfü Livaneli ise, “Barış ne söylense az çünkü şu sözü söylemiş olan bir generalin kurduğu bir ülkede yaşıyoruz biz: “Eğer vatan savunması için şart değilse, her savaş bir cinayettir.” Bu sözü söyleyen Gazi Mustafa Kemal’den başka bu sözü söyleyen bir devlet adamı olmadı dünyada. Dünya onu asker olarak tanıdı ama o bir barış insanıydı. Eğer vatan müdafaası, vatan savunması olmasaydı hiçbir zaman savaş taraftarı değildi. Bundan sonra halklar var, dostluk var, barış var. Bizim halkımız aydınlıktır. Bizim halkımız barışseverdir. Bizim halkımız halklarla dosttur. Bin yıl bir arada yaşadığımız insanlarla yine etle tırnak gibi beraber olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde Didim Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen Barış Konseri’nde Livaneli Orkestrası, saz sanatçısı Erdem Şimşek, vokalist Serenad Bağcan ve Yunan sanatçı Betty Harlafti sahneye çıktı. Gecede, yüzüncü doğum yılı nedeniyle Yunan besteci Mikis Theodorakis de anıldı.

30 yıl önce Didim Barış Şenliği’nin kurucusu olan eski Belediye Başkanı Mehmet Soysal’a "Onur Ödülü" takdim edildi. Aynı törende Zülfü Livaneli’ye de barışa katkılarından ötürü Didyma Barış Ödülü sunuldu.