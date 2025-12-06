2023’te kâr eden KİT’ler geçen yılı zararla kapattı: Yanlış politika, kötü sonuç!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İşletmeleri Raporu’na göre, KİT’lerde 2019’da ortalama 100 bin 516 kişi çalışıyordu. 2024’te 98 bin 983 kişiye düştü.

DEVASA TRANSFER

Bütçeden KİT’lere 2023 yılında 294.1 milyar lira transfer yapılırken, bu rakam geçen yıl 489.5 milyar liraya yükseldi. Yüzde 66.5 oranında artış oldu.

BOTAŞ İLK SIRADA

Rapora göre geçen yılı zararla kapatan kurumların başında BOTAŞ geliyor. 2023’te 672.7 milyon lira olan BOTAŞ’ın zararı geçen yıl ise 44.9 milyar liraya fırladı. Bir önceki yıla göre değişim yüzde 6 bin 583 oldu. Rapora göre, BOTAŞ’ın tamamını ithal ettiği doğalgaz satışlarından dolayı oluşan maliyeti 2023 yılına göre yüzde 29.1 artarak 735.9 milyar TL’ye ulaştı.

TCDD’NİN HALİ

Zarar eden kurumlarda ikinci sırada 36.6 milyar lira zararla TCDD geliyor. 2024 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yaklaşık 94.1 milyar TL nakdi sermaye aktarımı gerçekleştirilen TCDD’de 2023 yılında yaklaşık 10.4 milyar TL faaliyet zararı ve yaklaşık 11.5 milyar TL dönem zararı olmuştu. 2024 yılında ise faaliyet zararı 27.6 milyar TL’ye, dönem zararı da 36.6 milyar TL’ye yükseldi. Söz konusu zararın 12.1 milyar TL’sinin enflasyon düzeltmesinden kaynaklandığı belirtildi.

BİR YANDA KİRA, BİR YANDA ZARAR

TCDD Taşımacılık AŞ’nin zararı 2023’e göre geçen yıl 2.8 milyar liradan 25.1 milyar liraya çıktı. Buna karşın özel sektörün demiryolu taşımacılığına girişini desteklemek amacıyla özel demiryolu tren işletmecilerine 2024 yılında 21 lokomotif ve 400 vagon kiralandı.

TERSİNE DÖNDÜ

Elektrik Üretim AŞ 2023 yılında 13.7 milyar lira kâr etmişti. Geçen yıl ise işler tersine döndü. Kurum 2024’ü 12.3 milyar lira zararla kapattı. TEDAŞ 2023’te 283.6 milyon lira kâr etmişti. Geçen yıl ise 2.9 milyar lira zarar etti.

KÖMÜRDE KÂR, ZARARA DÖNDÜ

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2023 yılında 2.2 milyar lira kâr etmişti. 2024’te 6.4 milyar lira zarar etti. TMO’nun 2023 kârı 675.4 milyon liraydı. Geçen yılı 12.1 milyar lira zararla kapattı. Şekerin tadı kaçtı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin (TŞFAŞ) 2023 zararı 3.3 milyar liraydı. Geçen yıl zarar katlanarak arttı. 11.6 milyar liraya yükseldi.

KATLANARAK ARTIYOR

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2022 zararı 1.9 milyar liraydı. 2023’te 5.9 milyar liraya çıktı. Geçen yıl ise 12.6 milyar liraya fırladı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) 2023’te 19.4 milyon lira kâr etti. Geçen yılı ise 261.5 milyon lira zararla kapattı.