6. Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçları açıklandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki vizyoner projelerinden biri olan ve bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması’nda büyük değerlendirme süreci tamamlandı. Denizli’nin ‘Sanat Şehri Denizli’ kimliğini uluslararası boyuta taşımak ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla organize edilen yarışmanın 2026 yılı teması “Futbol” olarak belirlenmişti. Kayıt sürecinin başladığı ilk günden itibaren dünya genelinde büyük yankı uyandıran yarışmada, alanında duayen isimlerden oluşan seçici kurul titiz ve detaylı incelemelerini tamamlayarak ödül sahiplerini ilan etti.

BÜYÜKŞEHİR’İN ÇAĞRISINA DÜNYADAN KARİKATÜR AKINI

Futbolun sadece bir spor değil; sokak aralarından milyonları peşinden sürükleyen stadyumlara uzanan evrensel bir dil olduğu gerçeğinden hareketle düzenlenen yarışma, küresel düzeyde rekor bir katılıma sahne oldu. Dünyanın 41 farklı ülkesinden 450 karikatür sanatçısı, futbolun birleştirici gücünü, mizahın ironik ve düşündürücü diliyle birleştiren toplam 1.164 eserle yarışmaya başvurdu. Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında gerçekleşeceği bu tarihi dönemde, sanatçıların eserlerinde fair-play, dostluk, rekabet ve coşku kavramlarını çizgilerle ölümsüzleştirmesi organizasyona ayrı bir anlam kazandırdı.

DUAYEN JÜRİ İNCE ELEYİP SIK DOKUDU

7 Haziran 2026 tarihinde başvuruların sona ermesinin ardından, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü bir araya gelen Seçici Kurul, adeta bir sanat şölenine dönen eserleri inceledi. Yarışmanın koordinatörlüğünü Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve ünlü karikatürist Mehmet Selçuk üstlenirken; mizah dünyasının ekol isimleri Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Savaş Ünlü, Ali Şur, Altan Özeskici, Aşkın Ayrancıoğlu ve Abdülkadir Uslu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ve Kültür Sanat Şube Müdürü Arif Duru seçici kurulda yer aldı.

KAZANANLAR

Yüksek tutarlı nakdi ödüllerle desteklenen ve sanat dünyasında motivasyonu artıran yarışmanın 18 Yaş Üstü kategorisinde birincilik ödülü Türkiye’den Zeki Ozan Soyman’ın oldu. Jüri kararına göre ödül dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

18 Yaş Üstü Kategorisi:

Birincilik Ödülü (100.000 TL): Zeki Ozan Soyman (Türkiye)

İkincilik Ödülü (70.000 TL): Saeed Sadeghi Naghdali (İran)

Üçüncülük Ödülü (50.000 TL): Sajad Rafeei (İran)

1. Mansiyon Ödülü (20.000 TL): Ali Rastroo (İran)

2. Mansiyon Ödülü (20.000 TL): Önder Önerbay (Türkiye)

3. Mansiyon Ödülü (20.000 TL): Michel Moro Gómez (Küba)

Gürbüz Doğan Ekşioğlu Özel Ödülü (30.000 TL): Agim Sulaj (İtalya)

18 Yaş Altı Kategorisi (Kişi Başı 10.000 TL):

Emir Albayrak (Türkiye)

Meryem Küçükçeşme (Türkiye)

BÜYÜK ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ 26 HAZİRAN’DA

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanından gelen ve futbolun eğlenceli, eleştirel ve düşündürücü yönlerini yansıtan bu eşsiz eserleri Denizli halkı ve tüm sanatseverlerle buluşturuyor. Yarışmanın görkemli ödül töreni ve sergi açılışı, 26 Haziran 2026 Cuma günü Saat 18.00’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.