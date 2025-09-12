78'liler hareketi: 12 Eylül rejimi hâlâ sürüyor

12 Eylül darbesinin üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen darbe anayasası ve yasalarının hâlâ yürürlükte olduğunu belirten 78'liler hareketi Konak'ta bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Ege 78'liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği Başkanı Temur Taşdemir, “12 Eylül rejimi reforme edilemez, külliyen tasfiye edilmelidir. Darbecilerle hesaplaşamayan toplum yeni darbelerle karşı karşıya kalır” dedi.

Taşdemir, darbecilerin gölgesinde hazırlatılan 1982 Anayasası’nın temel unsurlarının bugün de korunduğunu belirtti. “12 Eylül darbe döneminin askeri mahkemelerinin gayri meşru kararlarının iptal edilmesi için 25 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak bu taleplerimiz hâlâ yerine getirilmedi” dedi.

GEÇİCİ 15. MADDE KALKTI AMA YARGILAMA SINIRLI KALDI

78’liler Hareketi’nin 2005 yılında başlattığı kampanya sonucunda darbecilere dokunulmazlık getiren Anayasa’nın Geçici 15. Maddesi kaldırıldı. Ancak Taşdemir, bunun darbecilerin yargılanması önündeki anayasal engeli kaldırmasına rağmen, yalnızca iki darbe şefinin yargılandığını, diğer sorumluların hesap vermediğini vurguladı.

12 EYLÜL’ÜN YASALARI HÂLÂ YAŞIYOR

Temur Taşdemir, darbe döneminde çıkarılan yüzlerce yasanın hâlâ yürürlükte olduğuna dikkat çekti. “Siyasi Partiler Kanunu, RTÜK Kanunu, Sendikalar Kanunu gibi temel düzenlemeler 12 Eylül’ün mirasıdır. Milli Güvenlik Konseyi’nin oluşturduğu bu yasal düzen, demokratik temsili ortadan kaldıran bir yapı olarak varlığını sürdürüyor” diye konuştu.

“12 EYLÜL REFORME EDİLEMEZ”

Taşdemir, darbenin toplumu anti-demokratik ve totaliter bir düzene mahkûm ettiğini ifade ederek, “12 Eylül rejimi reforme edilemez. Bu düzen tümden tasfiye edilmelidir. Aksi halde demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere karşı kapılar hep kapalı kalacaktır.”

“ULUSAL GÜVENLİK DEVLETİ İNŞA EDİLDİ”

12 Eylül’ün asıl hedefinin “Ulusal Güvenlik Devleti” kurmak olduğunu dile getiren Taşdemir, bu anlayışın Pentagon patentli bir soğuk savaş ürünü olduğunu söyledi. “Darbeciler, solcuları, Kürt halkının dinamik kesimlerini ve tüm muhalifleri ‘iç düşman’ ilan etti. Demokrasi ve özgürlük isteyenlere her türlü yasağı ve baskıyı uyguladılar” dedi.

“DARBEYLE HESAPLAŞMAYAN TOPLUM YENİ DARBELERE AÇIKTIR”

Temur Taşdemir, son olarak “Darbecilerle toplumsal suç ortaklığını reddedelim. Darbecilerle hesaplaşmayı beceremeyen bir toplum, darbe üstüne darbe yemeye mahkûmdur. Türkiye toplumunun yıllardır karartılan vicdanı aydınlanmalıdır" ifadelerini kullandı.