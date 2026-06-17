8500 yıllık Bornova mirasına dünya çapında ödül

Bornova’nın köklü tarihini dijital dünyaya taşıyan "Bornova Miras Haritası", küresel illüstrasyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından World Illustration Awards 2026’da dünya genelindeki 4.500 başvuru arasından sıyrılarak büyük bir başarıya imza attı.

KÜRESEL ARENADA İLK 500 ÇALIŞMA ARASINDA

Proje, uluslararası jürinin yaptığı titiz değerlendirme sonucunda "Editorial" (Yayıncılık) kategorisinde Longlist (Aday Listesi) başarısı elde etti. Bu sonuçla dünya çapındaki en nitelikli 500 çalışma arasına giren proje, İzmir ve Bornova’nın kültürel zenginliğini uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı. Yeşilova Höyüğü’nden günümüze uzanan mimari doku ve kültürel katmanlar, özgün bir görsel dille dünyaya tanıtıldı.

EŞKİ: BORNOVA’NIN TARİHİ GELECEĞE TAŞINIYOR

Başarıya ilişkin açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin ilçenin kimliği için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Eşki, "Bornova’mızın 8.500 yıllık muazzam tarihsel derinliğini modern ve yenilikçi bir görsel dille dünyaya anlatmayı hedefledik. Bu uluslararası başarı, Bornova’nın kültürel mirasını geleceğe taşıma ve dünya markası yapma vizyonumuzun doğru yolda olduğunu kanıtlamıştır" dedi.