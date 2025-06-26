89 yıllık Bergama Kermesi Kültür ve Sanat Festivali başladı

1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan bu eşsiz organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da sanatı, tarihi ve müziği bir arada sunmaya devam ediyor. Bu yıl panellerin de eklendiği festivalde birbirinden değerli akademisyenlerle tarih, arkeolojik çalışmalar, sağlık, iklim değişikliği konuşuyor, siyasetçilerle ülke gündemini tartışıyoruz.

“DÜNYANIN İKİNCİ FESTİVALİ”

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, “89 yıldır aralıksız süren bu eşsiz kültür mirası sadece Bergama’nın değil, Türkiye’nin ve hatta dünyanın ortak değeridir. 13 Nisan 1934 yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Bergama ziyaretinde ‘Bu memlekette bir müze kurun. Bir panayır yapın’ demiştir. Bu sözü üzerine alan dönemin İzmir valisi 1937 yılında Türkiye’nin ilk, Fransa’nın Nice şehrinden sonra dünyada ikinci olan festivalin başlamasına öncülük etmiştir. O günden bugüne Bergama Kermesi’miz kesintisiz taşımaya devam etmekteyiz. Bizden sonra da eminim devam edecektir. Hepimizin bildiği gibi Bergama’mız antik çağdan bu yana Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına beşiklik yapmıştır. Doğasıyla, güzellikleriyle, Bakırçay nehriyle beraber eşsiz bir memlekette yaşamaktayız. Bu güzel memleketimize sahip çıkmaya hep birlikte devam edeceğiz. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bergama’yı gelin birlikte yeniden keşfedelim. Gelin, görün ve kalın! Kermes bizimdir, hepimizindir” diye konuştu.

ULUSLARARASI KATILIMCILAR BERGAMA’DA BULUŞTU

Festival kapsamında yurt dışından gelen değerli konuklar Bergama Belediyesi’nde ağırlandı. Böblingen Belediye Başkanı Dr. Stefan Belz ve beraberindeki heyeti; Midilli Belediyesi Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erifili Chiotelli, Batı Midilli Belediyesi Turizm ve Çevreden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aphrodite Vatis, Azerbaycan Şeki Valisi Elxan Usubov, milletvekili Vüqar Iskenderov ve Belediye Başkan Yardımcısı İntiqam Ashirov, 89. Bergama Kermesi’ne katılanlar arasındaydı. Kültürel dostluk köprülerinin kurulduğu bu anlamlı buluşma, Bergama'nın uluslararası kimliğini bir kez daha pekiştirdi.

SANAT DOLU PROGRAM

Festival programı konserler, halk oyunları, paneller ve kültürel etkinliklerle dolup taşıyor. Bu yılki konserlerde sahne alan sanatçılar arasında Moğollar, Ece Seçkin, Reynmen, Ali Altay, Oğuz Aksaç, Merve Mete ve Alper Köz yer alıyor. Bilimsel panellerde ise iklim krizi, gıda güvenliği, arkeoloji, diyabet ve güncel sağlık sorunları gibi önemli başlıklar alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınıyor. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Pınar Fedakar, Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Renan Funda Barbaros, Ege Üniversites Antroposen Araştırma Grubu’ndan Dr. Barış Onur Örs “İklim Krizi ve Gıda Güvenliği” konusunda katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. İkinci panelimiz “Pergamon/Bergama’daki Arkeolojik Çalışmalar”da ise Pergamon Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş, Pergamon Geleceğe Miras Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Sezgin ve Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura ile Bergama’yı anlatacak. Üçüncü günde ise Çağımızın Hastalığı: Diyabet, Hipertansiyon” konulu panelimizde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Havitçıoğlu, İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz, sağlık alanında katılımcılara bilgiler verecek. Dördüncü günde ise CHP İzmir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili, Başkan Yardımcısı Av. Murat Bakan ile “Ülkemiz Gündemi”ni konuşacak.

SERGİ AÇILIŞLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Festival kapsamında açılan sergiler, hem sanatsal hem de kültürel açıdan zengin bir içerik sunuyor. Bergama Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda: Gülten Cambaz Karakalem Sergisi, Ercan Gül & Korhan Uzan ve kursiyerlerinin Resim Sergisi, Bergama BEAFSAD & Midilli Belediyesi Fotoğraf Kulübü Karma Sergisi açıldı. Haluk Elbe Toplantı Salonu’nda: Hasan Türken’in “Sandıktan Günümüze 100 Yıllık Gelin Başlıkları ve Kıyafetleri” Sergisi kermes boyunca ziyaret edilebilecek. Gupse Bebek Dünyası’nda: Emine - Emin Sönmezer ve Mustafa Savaşgan’ın Antik Dönem Çocuk Oyuncakları Replikaları, Havra Ana Binası’nda: Bora Eşiz’in “Derin Bir Nefes Al, Egedesin” Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerini ağırlayacak.