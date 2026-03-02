Adala Ferdi Zeyrek Yerel Tohum Merkezi açıldı

Manisa’nın Salihli Belediyesi, 2. Adala Cemre Buluşmaları ve Tohum Takas Şenliği ile Adala Ferdi Zeyrek Yerel Tohum Merkezi’nin açılışını yaptı. Adala Mahallemizde düzenlenen şenliğe, başkan Mazlum Nurlu’nun yanı sıra Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, siyasi parti ve STK temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Baharın müjdecisi cemrenin toprağa düşmesiyle düzenlenen programda, yerel üreticiler, çiftçiler ve yurttaşlar bir araya gelerek ata tohumlarını takas etti. Yerel ve doğal tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenen şenlikte üreticiler, kendi elleriyle yetiştirdikleri tohumları paylaşarak dayanışma örneği sergiledi.

“ATA MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Bölgedeki ata tohumlarının kayıt altına alınması, muhafaza edilmesi ve üreticilerle ulaştırılması amacıyla hizmet giren Adala Ferdi Zeyrek Yerel Tohum Merkezi ile de bölgede sürdürülebilir tarım anlayışını güçlendirecek, yerel üretimi destekleyecek ve gıda güvenliğine katkı sağlayacak.

Açılış töreninde konuşan Başkan Mazlum Nurlu, yerel tohumun milli bir değer olduğuna ve yerel tarım kültürünü genç nesillere aktarmak bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Toprağımıza, üreticimize ve ata mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adala’dan yükselen bu bilinç, tüm Salihli’mize ve ülkemize örnek olacaktır” ifadelerini kullandı. Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek de bir konuşma yaparak teşekkürlerini iletti.