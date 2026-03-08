ADD Bayraklı: Kadınların özgürlüğünün teminatı laik Cumhuriyettir

Atatürkçü Düşünce Derneği Bayraklı Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözüyle başlayan açıklamada, “8 Mart, yalnızca bir kutlama günü değil; kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır bir yaşam için verdikleri uzun ve onurlu mücadelenin simgesidir. 1857 yılında ABD’de daha insanca çalışma koşulları talebiyle greve çıkan ve yaşamlarını yitiren kadın işçilerin anısını yaşatan bu tarih, bugün dünyanın dört bir yanında kadınların hak arayışının ve dayanışmasının günüdür” denildi.

“CUMHURİYET AYNI ZAMANDA BİR KADIN DEVRİMİDİR”

Cumhuriyet Devrimi sonrası kadınların elde ettiği kazanımların hatırlatıldığı açıklamada, “Türkiye’de kadınların çağdaş haklara kavuşması, dünyadaki birçok ülkeden çok daha erken bir tarihte, Cumhuriyet Devrimi sayesinde mümkün olmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen devrimler; kadınlarımızı ailede, eğitimde, siyasette ve çalışma yaşamında eşit bireyler haline getirmiş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce kazandırmıştır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bir Kadın Devrimidir. Ancak ne yazık ki bugün ülkemizde kadınların karşı karşıya olduğu tablo, Cumhuriyet’in kurucu değerlerinden uzaklaşmanın ağır sonuçlarını göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

“AKP İKTİDARININ POLİTİKALARI EŞİT YURTTAŞLIK ANLAYIŞINI ZAYIFLATTI”

“Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artmaya devam etmekte, kadınlar sokakta, işte ve evde güvende yaşayamamaktadır” diye devam eden açıklamada, “Kadın emeği güvencesizleştirilmekte, kadınların çalışma hayatına katılımı düşürülmekte, kadınlar giderek daha fazla yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Kadın haklarını koruyan uluslararası sözleşmelerden geri çekilme kararları, toplumsal cinsiyet eşitliği yerine cinsiyetçi ve muhafazakâr söylemlerin teşvik edilmesi, kadınların kazanılmış haklarını tehdit eden bir ortam yaratmıştır. AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü politikalar; kadınları kamusal yaşamdan uzaklaştıran, onları yalnızca aile içinde tanımlayan ve eşit yurttaşlık anlayışını zayıflatan bir anlayışı güçlendirmiştir. Oysa bir toplumun yarısını oluşturan kadınların özgür olmadığı bir ülkede gerçek demokrasi de gerçek kalkınma da mümkün değildir” denildi.

“KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATI LAİK CUMHURİYETTİR”

Laikliğe dikkat çekeline açıklama şöyle sona erdi: “Türk kadını tarih boyunca bağımsızlık mücadelesinin en ön saflarında yer almış; Kurtuluş Savaşı’nda cephede ve cephe gerisinde büyük fedakârlıklar göstermiştir. Cumhuriyet devrimlerini sahiplenen kadınlar bugün de eşitlik, laiklik ve özgürlük mücadelesinin en güçlü aktörlerinden biridir. Bizler biliyoruz ki; Kadınların özgürlüğünün teminatı laik Cumhuriyettir. Kadınların eşitliğinin güvencesi hukukun üstünlüğü ve bilimsel eğitimdir. Kadınların onurlu yaşamının yolu Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaktan geçer. Kadınların şiddetten uzak, özgür, eşit ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir Türkiye mümkündür. Bunun yolu Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine, akla ve bilime yeniden sarılmaktan geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Eşitlik ve özgürlük mücadelesinde yaşamını yitiren kadınları saygıyla anıyor, başta ülkemizin emekçi kadınları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Kadınların özgür olduğu bir Türkiye için mücadelemiz sürecektir.”