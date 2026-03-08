'İsrail'e giden bombaları Türk şirket üretiyor' iddiası!

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, anlaşmanın MK-80 serisi binlerce bomba ve ilgili ekipmanları kapsadığını duyurdu.

Bakanlık, İran’la süren savaşın acil bir durum oluşturduğunu ve bu nedenle satışın hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu sınıflandırma, ABD yönetimine Silah İhracatını Kontrol Yasası’nın öngördüğü Kongre inceleme sürecini atlama imkânı tanıyor.

Anlaşma kapsamında toplam değeri yaklaşık 660 milyon dolara ulaşan 20 binden fazla bomba bulunuyor. Bunların arasında yaklaşık 12 bin adet BLU-110 tipi, her biri yaklaşık yarım ton ağırlığında bomba, yaklaşık 10 bin adet 250 kilogramlık bomba ve 5 bin adet küçük çaplı bomba yer alıyor.

Paket ayrıca teknik ve lojistik hizmetler ile operasyonel destek unsurlarını da içeriyor.

İsrail’in bu anlaşmanın bir bölümünü, ABD’den her yıl aldığı yaklaşık 3.8 milyar dolarlık askeri yardım kapsamında finanse etmesi bekleniyor.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana bu satış, yönetimin Kongre’yi resmen devre dışı bırakarak acil durum yetkisini kullandığı ilk silah anlaşması olarak kayda geçti. Yönetim daha önce de bazı askeri yardım paketlerini Kongre’nin gayriresmî inceleme süreçlerini aşarak onaylamıştı.

'TÜRK ŞİRKET ÜRETİYOR' İDDİASI

İsrail merkezli Ynet, resmî belgeler uyarınca, anlaşmanın ana yüklenicisinin Teksas merkezli Repkon USA olduğunu ve bu şirketin de Türk savunma sanayi firması Repkon’un ABD’deki iştiraki konumunda olduğunu öne sürdü.

Habere göre Repkon, Mart 2025’te ABD savunma sanayi şirketi General Dynamics’ten Texas eyaletindeki Garland kentinde bulunan bir üretim tesisini satın aldı.

Söz konusu fabrika, MK-80 serisi bombaların gövdelerini üretebilen ABD’deki tek tesis olarak biliniyor.

Bu gövdeler ise ABD ordusu ve İsrail hava kuvvetlerinin kullandığı JDAM hassas güdüm kitlerinin temel bileşenleri arasında yer alıyor.