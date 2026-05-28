Ahmet Aras: Kadınların güçlenmesi Muğla’nın geleceğidir

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesini merkeze alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler, kent genelinde önemli bir dönüşüm süreci başlattı.

KADIN DOSTU KENT YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR

“Kadınlar Dönüşüyor, Toplum Değişiyor” vizyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kadınların üretim ve karar alma süreçlerinde daha aktif yer aldığı bir model oluşturuldu. Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalarla Muğla, “Kadın Dostu Kent” kategorisinde pilot il olarak seçildi.

HİZMET HER YERDE: KADINLARA YAYGIN DESTEK AĞI

İl genelinde açılan kadın yaşam merkezleri ve danışma noktalarında kadınlara mesleki, sosyal ve psikolojik destek sunuluyor. Atölyelerden sağlıklı yaşam eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet verilirken, çocuk oyun alanları sayesinde annelerin üretime katılımı da destekleniyor.

Ayrıca gezici hizmetler aracılığıyla kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara ulaşılırken, üretim yapan kadınlara satış ve pazarlama desteği sağlanıyor.

EKONOMİK GÜÇLENME VE ÜRETİM DESTEĞİ

Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla başlatılan “Hayatımın Ustasıyım” projesi kapsamında düzenlenen atölyelerde marangozluk, tesisat ve elektrik gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Bu çalışmalarla kadınların istihdam olanakları artırılırken, üretim süreçlerine aktif katılımları teşvik ediliyor.

KADINLAR KARAR MEKANİZMALARINDA

Kurulan 38 Kadın Mahalle Meclisi ile kadınlar yerel yönetim süreçlerine doğrudan katılım sağlıyor. Bu yapı, kadınların yaşadıkları sorunları yerinde dile getirdiği ve çözüm süreçlerinde aktif rol aldığı önemli bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

AİLE VE ÇOCUKLARA BÜTÜNCÜL DESTEK

Muğla genelinde hizmete sunulan 11 “Emin Eller” gündüz bakımevi ve anaokulu ile kadınların sosyal hayata katılımı desteklenirken, çocuklara güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sağlanıyor.

Şiddet mağduru kadınlara yönelik sığınma, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleriyle destek mekanizmaları güçlendiriliyor.

42 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN ULAŞIM

Gerçekleştirilen tüm çalışmalar kapsamında iki yıl içinde 42 bin kadın ve çocuğa doğrudan ulaşılırken Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle kentte güçlü bir sosyal etki oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların güçlenmesiyle birlikte daha eşit, daha katılımcı ve daha güçlü bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

ARAS: KADINLARIN GÜÇLENMESİ MUĞLA’NIN GELECEĞİDİR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadın odaklı çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesi, daha eşit ve daha güçlü bir Muğla’nın temelidir. Biz kadınların hayatın her alanında daha görünür ve etkin olduğu bir kent için çalışıyoruz. Kadınların güçlenmesi, Muğla’nın geleceğinin güçlenmesidir” dedi.