Ahmet Aras’tan, ‘Milli Parklar Kanun Teklifi’ne tepki

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve milli parklara ilişkin düzenlemeler içeren 30 maddelik “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ilk 13 maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi görüş raporunda teklifte yer alan “Doğa turizmi potansiyelinin artırılması”, “kara av kaynakları”, “döner sermaye gelirleri” gibi ifadelerin 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu‘nun yanı sıra, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Anayasa hükümleri ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti. Raporda, “Gelecek kuşakların yaşam hakkı açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

ARAS: DOĞAL MİRASI KORUYACAĞIZ

Konuya ilişkin Kıyı Ege Belediye Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Milli parklarda uzun süreli turizm işletme izinleri ve madencilik faaliyetlerinin yaygınlaşması, bu alanların ekosistem bütünlüğünü zayıflatma ve parçalanma riskini beraberinde getirmektedir. Bu durum, yalnızca doğal yaşamı değil; Muğla’nın iklim direnci, su varlığı ve sürdürülebilir turizm geleceğini de etkileyecektir. Yerel yönetimlerin, bilim insanlarının ve ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmadan yapılacak düzenlemelerin geri dönülmez çevresel kayıplara yol açma riski bulunmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğal mirasımızı koruma sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.