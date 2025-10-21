Ahmet Taner Kışlalı Güzelbahçe’de anıldı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın katledilişinin 26. yılında Güzelbahçe’de büstü önünde anıldı. Güzelbahçe Ahmet Taner Kışlalı Kavşağı’ndaki büstü önünde düzenlenen törene Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Çağlayan Bilgen, CHP İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Güzelbahçeliler katıldı.

‘BİLİMİN VE ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN SEMBOLÜ’

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende onu öldürenler, onun bedenini susturmuş olabilir, ama düşüncelerini, eserlerini, Cumhuriyet’e olan bağlılığını susturamadılar, susturamayacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Çağlayan Bilgen, ‘‘Bugün burada, fikirleriyle, kalemiyle, ilkeleriyle Türk aydınlanma mücadelesine ömrünü adamış bir değerimizi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı katledilişinin 26. yılında saygı, özlem ve minnetle anmak için toplandık. Ahmet Taner Kışlalı; bir akademisyen, bir gazeteci, bir yazar, bir siyasetçi olmanın çok ötesinde, Cumhuriyet’in aklını ve vicdanını temsil eden bir aydındı. Yaşamı boyunca düşünmekten, yazmaktan, sorgulamaktan ve doğruları söylemekten asla vazgeçmedi. Karanlığın, gericiliğin, cehaletin karşısında hep bir meşale gibi durdu. Kışlalı, yalnızca bir kişi değil; aydınlanmanın, bilimin ve özgür düşüncenin sembolüdür. Onun fikirleri, bugün hâlâ bizlere rehberlik ediyor; demokrasiyi, laikliği ve insan haklarını savunma kararlılığımızı güçlendiriyor. Onu öldürenler, onun bedenini susturmuş olabilir. Ama düşüncelerini, eserlerini, Cumhuriyet’e olan bağlılığını susturamadılar, susturamayacaklar. Bizler Güzelbahçe’de, Cumhuriyet’in, bilimin, laikliğin ve çağdaşlığın ışığında, onun mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her yıl burada, bu büstün önünde, onun aydınlanma mücadelesini hatırlamak; gelecek nesillere bu bilinci aktarmak bizim görevimizdir. Bu vesileyle, Başta Ahmet Taner Kışlalı olmak üzere, demokrasi, özgürlük ve Cumhuriyet uğruna yaşamını yitiren tüm aydınlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Işıkları hiç sönmesin” diye konuştu.

Konuşmanın ardından anma töreninde bulunan katılımcılar Ahmet Taner Kışlalı Büstü’ne karanfil bıraktı.