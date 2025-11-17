AKP’li Aydın Ayaydın’ın villasının bulunduğu alan için Danıştay’dan durdurma kararı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde ALP’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Aydın Ayaydın’ın villasının bulunduğu alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına ilişkin Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Göltürkbükü Mahallesi’nde bulunan 117,96 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına yönelik 25 Ocak 2023 tarihli 6739 sayılı Cumhurbaşkanı kararının yürütmesini durdurdu. Karar, bilirkişi tespitleri ve kamu yararı değerlendirmeleri dikkate alınarak oy çokluğuyla alındı.

Ayaydın, 2023 yılında "kişiye özel kıyak" iddialarıyla gündeme gelmiş; villasının tuvalet ve müştemilatının orman alanında kaldığı ve yıkılması gerektiği öne sürülmüştü. Ancak 26 Ocak 2023’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayaydın’ın kullandığı 117 metrekarelik bölüm orman dışına çıkarılmıştı.

Söz konusu işleme karşı bir vatandaş tarafından açılan davada Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma talebini önce reddetmişti. Ancak üst kurul, bilirkişi raporundaki tespitlere dikkati çekerek alanın "turizm merkezi sınırları içinde" bulunduğunu ve bu nedenle mevzuata göre orman sınırları dışına çıkarılamayacağı kararını verdi.

Danıştay’ın kararında, idarenin 117,96 metrekarelik küçük bir bölümün orman sınırları dışına çıkarılması için somut bir kamu yararı ortaya koyamadığı vurgulandı. Ayrıca işlemin "kişiye özel nitelik taşıdığına" dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi. Bilirkişi tespitleri, mevzuat hükümleri ve kamu yararı değerlendirmelerini birlikte ele alan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanı kararının uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceği kanaatine vardı ve işlemi açıkça hukuka aykırı buldu. Üst kurul, böylece Danıştay 8. Dairesi’nin önceki ret kararını kaldırarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar oyçokluğuyla alınırken iki üye karşı oy kullandı.