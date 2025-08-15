AKP’li Çerçioğlu’nun belediye çalışanlarına tehdit iddiasına tepki

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından belediye çalışanlarına yönelik baskı iddialarına tepkiler sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel de yaşananlara sert tepki gösterdi.

"YÜZLERCE ŞİKÂYET MEKTUBU ALIYORUM!"

Başkan Ömer Günel, Çerçioğlu’nun parti değişikliğini kişisel bir karar olarak değerlendirirken bu kararın çalışanlara yönelik bir tehdit aracına dönüştürülmesini sert sözlerle eleştirdi:

“Kendisini bugünlere taşıyan 25 yıllık partisine siyasi çıkarları uğruna sırtını dönen Özlem Çerçioğlu, yetmezmiş gibi, partili belediye çalışanlarının da ekmeğine göz dikmiştir. Son 48 saat içinde yüzlerce isyan ve şikâyet mektubu aldım. Bu zulüm artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir.”

"İHANETİN ADI BU!"

Günel, açıklamasında Çerçioğlu’nun, yıllarca omuz omuza çalıştığı personeli siyasi tercihlerinden ötürü hedef almasını “ihanet” olarak niteledi ve “Ne yazık ki yol arkadaşlığına, emeğe ve vefaya dair hiçbir şey öğrenememişsiniz. İnsanları siyasi tercihleri yüzünden işsiz bırakmakla tehdit etmek hangi vicdana, hangi hukuka sığar?” ifadelerini kullandı.

“KORKMAYIN! YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

Çalışanlara açık çağrıda bulunan Başkan Günel, hukuki destek sözü vererek, “Tüm çalışanlarımıza sesleniyorum: Korkmayın! Sonuna kadar yanınızdayım. Size yapılan bu baskı ve tehditler açıkça suçtur. Anayasal haklarınız korunacak, hiçbir çalışanımız sahipsiz bırakılmayacak. Partili tüm hukukçularımız ve avukatlarımız bu süreçte hiçbir ücret almadan sizin yanınızda olacak. Ekmek ve alın teri kutsaldır! Bu baskılara, tehdide ve hukuksuzluğa hep birlikte direneceğiz ve mutlaka kazanacağız” diye konuştu.