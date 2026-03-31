Alaçatı Ot Festivali, Çeșme ekonomisine can suyu olacak

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl “Uluslararası” boyut kazanacak olan 15’incisi Alaçatı Ot Festivali, “Köklerden Dünyaya” temasıyla milyonlarca yurttaşı ağırlayacak. Festivalin yalnızca bir gastronomi etkinliği olmadığını, aynı zamanda kent ekonomisi için güçlü bir kaldıraç görevi gördüğünü vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, geçen yıl yaklaşık 1,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festivalin 500–560 milyon TL’lik bir ekonomik hacim oluşturduğunu söyledi.

Denizli, “Kadın üreticilerden küçük esnafa, otellerden restoranlara kadar geniş bir ekosistemi harekete geçiren bu festival, Çeşme için sezon dışı dönemde büyük bir ekonomik güç yaratıyor” dedi. Festivalin yarattığı bu ekonomik hareketliliğin yalnızca sayısal verilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yerel üretimi ve dayanışmayı güçlendiren bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Denizli, Alaçatı Ot Festivali’nin yıllar içinde büyüyerek hem üreticiyi hem de esnafı destekleyen güçlü bir modele dönüştüğüne dikkat çekti.

ÇEŞME EKONOMİSİNE 700–750 MİLYON TL CİVARINDA BİR KATKI

Alaçatı’da esnaf ve üreticilerin de festival hazırlıklarına kış aylarından itibaren başladığı belirtilirken; yöresel ürünlerin hazırlanması, stant planlamaları ve üretim süreçlerinin aylar öncesinden organize edildiği ifade ediliyor. Bu yönüyle festival, yalnızca etkinlik günlerinde değil, öncesindeki hazırlık süreciyle de yerel ekonomiye canlılık kazandırıyor. Bu yıl ise festivalin ekonomik etkisinin daha da artması bekleniyor. İlk kez “uluslararası” ünvanıyla gerçekleştirilecek ve bu yıl ilk kez 6 gün sürecek olan festivalin, süresinin uzaması ve yabancı ziyaretçi sayısında yaşanması öngörülen artışla birlikte, Çeşme ekonomisine 700–750 milyon TL civarında bir katkı sağlaması öngörülüyor.

TURİZMİ YIL GENELİNE YAYMA HEDEFİ

Festival kapsamında kurulacak stantlar, gastronomi etkinlikleri, atölyeler ve söyleşilerle birlikte ilçede geniş bir ekonomik hareketlilik yaşanması beklenirken; restoranlar, konaklama işletmeleri ve küçük esnafın da bu süreçten doğrudan fayda sağlaması öngörülüyor. Özellikle sezon dışı bir dönemde düzenlenmesiyle öne çıkan festivalin, turizmi yıl geneline yayma hedefi açısından da önemli bir rol üstlendiği ifade ediliyor. Uluslararası kimliğiyle bu yıl daha geniş bir kitleye ulaşması beklenen festivalin, Çeşme’nin gastronomi turizmindeki konumunu güçlendirmesi ve kenti küresel ölçekte daha görünür hale getirmesi bekleniyor.