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Amasya Tamimi 107. yıl dönümü kutlanacak

Amasya Tamimi 107. yıl dönümü kutlanacak

21.06.2026 10:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Amasya Tamimi 107. yıl dönümü kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan Amasya Tamimi, İzmir’de düzenlenecek yürüyüş ile kutlanacak.
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Amasya Tamimi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla İzmir’de bir araya gelecek demokratik kitle örgütleri, Milli Mücadele ruhunu "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" şiarıyla alanlara taşıyacak.

Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bayraklı Şubesi, Türk Kadınlar Birliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve 29 Ekim Kadınları Derneği öncülüğünde düzenlenecek yürüyüş, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 19:30'da başlayacak. Bornova İş Bankası (Viyadük Altı) önünde toplanacak katılımcılar, Bayraklı Deprem Anıtı'na kadar yürüyerek burada bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

 

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