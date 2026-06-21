Amasya Tamimi 107. yıl dönümü kutlanacak

Amasya Tamimi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla İzmir’de bir araya gelecek demokratik kitle örgütleri, Milli Mücadele ruhunu "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" şiarıyla alanlara taşıyacak.

Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bayraklı Şubesi, Türk Kadınlar Birliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve 29 Ekim Kadınları Derneği öncülüğünde düzenlenecek yürüyüş, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 19:30'da başlayacak. Bornova İş Bankası (Viyadük Altı) önünde toplanacak katılımcılar, Bayraklı Deprem Anıtı'na kadar yürüyerek burada bir basın açıklaması gerçekleştirecek.