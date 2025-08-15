Antalya’da hafta sonu sıcaktan kaçış rotaları

Turizm kenti Antalya’da rekor kıran sıcaklık değerlerinin ardından hafta sonu eve kapanmak istemeyen vatandaşlar, kendilerine yeni kaçış rotaları oluşturdu. Özellikle şehre yakın Korkuteli ve Elmalı gibi ilçeler büyük ilgi görürken, Beydağları’nın zirvelerinde bulunan bin 500-2 bin metre yükseklikteki yaylaları tercih edenler çoğunlukta. Buralarda gece sıcaklık değerleri 20 derecelere kadar düşüyor. En tercih edilen yaylalar 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent ile 1500-1800 metrede bulunan Feslikan, Moryer gibi yayla köyleri. Turizm kenti Antalya’da etkisini sürdüren rekor sıcaklıkların ardından vatandaşlar hafta sonunu evde geçirmek yerine doğa ile bağını koparmak istemiyor. Şehir merkezine yakın serin rotalar özellikle tercih ediliyor. Kent merkezinden ayrılmayan veya ayrılamayanlar ise deniz kenarlarını tercin ediyor.

ŞELALELER ÖNE ÇIKIYOR

Yaz aylarında art arda kırılan sıcaklık rekorlarıyla gündeme gelen Antalya’da hafta sonunu serin geçirme arayışı vatandaşları alternatif kaçış rotalarına yöneltti. Termometrelerin 45 derecenin üzerine çıktığı kentte, hafta sonu doğa ve su kenarı destinasyonlarına olan ilgi arttı. Antalyalılar ve turistler, kent merkezine yakın doğal serinlik alanlarını tercih ediyor. Geyikbayırı ve Çağlarca’daki gölgelik yürüyüş parkurları ve Kurşunlu ile Düden Şelalesi, şehrin hemen kıyısında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

BUZ GİBİ SUYU SERİNLETİYOR

Bir başka nokta ise buz gibi suyu ile dikkatleri üzerine çeken Kapuz Kanyonu ile Kemer’deki Göynük Kanyonu oldu. Kapuz Kanyonu’nda serin sulara giren aileler hem doğanın hem de suyun keyfini çıkarıyor. Manavgat Köprüçay, Dim Çayı ve Alara Çayı gibi su kenarındaki mesire alanları da özellikle çocuklu ailelerin gözdesi oldu. Aileler bir yandan buz gibi suda serinlerken diğer taraftan ise ailesi ile kahvaltısını burada yapabiliyor. Deniz tutkunları ise sabahın erken saatlerinde Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti. Kıyı boyunca uzun yürüyüşler yapan ve denize giren vatandaşlar, sıcak havayı fırsata çevirmeye çalıştı. Yayla havası arayanlar ise rotasını Feslikan, Saklıkent ve Gömbe gibi yüksek rakımlı serin bölgelere çevirdi. Özellikle Saklıkent’te sabah saatlerinde sıcaklık 20 derecenin altına kadar düştü. Elmalı ve Korkuteli de şehre en yakın yüksek yerler olarak öne çıktı