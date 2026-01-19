Atatürk’ün ilk ve tek erkek manevi evladı Abdürrahim Tuncak, “Zübeyde” adlı çalışmamda şöyle yer almıştır. 1908 yılında doğan Abdürrahim ile Diyarbakır’da karşılaşan Atatürk, onu hem kendisinin hem de annesi Zübeyde Hanım’ın evladı olarak, örnek bir insan olarak büyütmüşlerdir.

O’nun yaşamını kısa bir özet yapacağım.

Latife Hanım, iki yıl kadar sonra, Mustafa Kemal Paşa’yla arasına giren kırgınlık nedeniyle Ankara’dan ayrıldı. İzmir’e, babasının yanına dönmüştür. Mustafa Kemal Paşa ise, kayınpederi Muammer Bey’e emanet ettiği beni İzmir’den yanına, Çankaya Köşkü’ne getirtir. O sırada Mithatpaşa Meslek Lisesinin orta kısmında okuyan Abdürrahim, liseyi, Ankara’da bitirir.

Sonra yabancı özel öğretmenlerden Fransızca, Almanca ve matematik dersleri aldırılır. Berlin’de dersleri izleyebilecek derecede öğrendiğimde, Mustafa Kemal Paşa beni yanına çağırır, şunları söyler:

“Okuman için seni Almanya’ya gönderiyorum’ dedi. Berlin Teknik Üniversitesi’nden mezun olduğumda, artık elektrik mühendisiydim. Fakat bir fabrikada staj yapmam gerekiyordu. Staj yaptığım sırada bir gün, Salih Bozok amcamın hastalandığını ve Berlin’de bir hastaneye kaldırıldığını duydum. Hemen ziyaretine gittim. Salih Bey’in odasında, onu da “amca” olarak bildiğim ve tanıdığım kişilerden İktisat Bakanı Celal (Bayar) Bey’e karşılaştım.

Celal Bey, hastanede Salih Bey’in odasında bana bir iş önerisinde bulundu:

“Türkiye’ye döndüğünde bana gel ve sana uygun bir iş vereyim” dedi. “Türkiye’ye döndüğümde, Celal amcanın ziyaretine gittim. Kendisine teşekkürlerimi arz ettim ve iş önerisini kabul edemeyeceğimi söyledim. Çünkü bir mesleğim vardı ve bu mesleğimi yapabileceğim en uygun yer ise, bugün kısaca ‘EGO’ diye bilinen, Ankara Elektrik ve Gaz İşletmesi’ydi. Orada, kendi bulduğum, kendi işime girdim. Başka hiçbir yerde çalışmadım. Oradan, ‘EGO’dan emekli oldum.”

Mustafa Kemal Paşa’nın “manevi çocuğu” olma özelliğinden sadece o günlerde değil, yaşamının hiçbir döneminde yararlanmak istemediğinden Abdürrahim Tuncak, daha ileriki yıllarda tanıştığı kişilere bu özel durumundan asla söz etmemiş̧ ve tüm yaşamını, kendi deyimiyle, Mustafa Kemal Paşa’nın sağladığı altın bilezik olan mesleğiyle sürdürmüştür. O:

“Atatürk, gençliğe hitabesiyle, Cumhuriyeti ve vatanı bütün Türk gençliğine emanet ettiğine göre, gerçekte biz hepimiz, onun manevi evlatlarıyızdır.” Örnek bir insan, Abdürrahim, Atatürk’ün yatını İngiltere’den getiren mühendistir.

O, Başkent Üniversitesini yaptığı, Atatürk ve ailesinin yıllarca kaldığı halen müze olan, Akaretler müzesinin kopyası “Atatürk Evi”ne Atatürk ve Zübeyde Hanım’a ait objeleri hediye etmiştir. Abdürrahim Tuncak,1998 yılında vefat etmiştir. Işıklar onunla…

19 Ocak 2026

Ahmet Gürel