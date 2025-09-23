Avrupa Hareketlilik Haftası Karabağlar’da etkinliklerle kutlandı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü, renkli etkinlikler ve atölyelerle dolu dolu geçti. Bu yıl teması “Geliri, konumu, cinsiyeti veya yetileri ne olursa olsun herkes için ulaşılabilir, erişilebilir, uygun maliyetli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım” olarak belirlenen etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bahar Mahallesi Muhtarı Özen Güzel, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

İki gün boyunca Bahar Mahallesi Muhtarlığı önünde bulunan 2935 Sokak trafiğe kapatılarak özel bir parkur oluşturuldu. Bu alanda Akıl Oyunları, Yüz Boyama, Masal ve Ahşap Oymacılığı Atölyeleri, STK, Sağlık ve Geri Dönüşüm Stantları, spor etkinlikleri, pilates ve zumba, geleneksel sokak oyunları, masa tenisi, badminton, çocuk oyun parkuru ve bisiklet yarış parkuru kuruldu. Böylece hem çocuklar hem de yetişkinler keyifli vakit geçirdi.

KINAY: ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA BUNU HAYATIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRECEĞİZ

Başkan Helil Kınay tüm atölyeleri, sokak oyunlarını ve spor etkinliklerini yakından takip etti. Kınay yaptığı konuşmada “Çocuklarımızın cıvıltısını duymak, onların mutluluğunu görmek hepimize umut veriyor. Bugün aslında çocukluğumuza, sokaklarımıza ve oyunlarımıza dönmüş gibiyiz. Kentlerde yaşamaya başladıkça betonların arasında sıkışıyoruz, oyun alanlarımızı ve yaşama heyecanımızı kaybediyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası bize kentlerin sadece binalardan değil, insanıyla, çocuğuyla, sokağıyla bir bütün olduğunu hatırlatıyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Sevgi Yolu’nda başlatılan farkındalık etkinliğini bu yıl Bahar mahallesinde sürdürüldüğünü hatırlatan Başkan Kınay “Önümüzdeki yıllarda da bunu hayatın bir parçası haline getireceğiz. Biz Karabağlar ’da herkesin nefes alabildiği, hakkını aldığı; çocukların, gençlerin, kadınların ve yaş almışların birlikte yaşamın içinde olduğu bir kent için mücadele ediyoruz. Bu yolda yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYESİNDE…”

Başkan Kınay son olarak “Atatürk’ün yolunda yürüyen muhtarlarımızla birlikteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadele arkadaşlarıyla birlikte kadınlara, gençlere, çocuklara verdiği değeri biliyoruz. Bugün burada kadınlarla beraber bu konuşmayı yapabiliyorsak; kadın muhtarlarımız, kadın emeği ve ben bir kadın belediye başkanı olarak, Atatürk’ün bizlere açtığı yol sayesindedir” diye konuştu.

Bahar Mahallesi Muhtarı Özen Güzel ise “İki gün boyunca çocuklarımız ve gençlerimiz unutulmaya yüz tutmuş etkinliklerle güzel vakit geçirdi. Mahallem adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Muhtar Güzel ve Bahar Mahallesi Kermes Grubu, Başkan Kınay’a çiçek takdim etti. Program, Salsa Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde eden Karabağlar Belediyesi sporcusu Ela Yılmaz’ın gösterisiyle devam etti. Yılmaz'ın performansı izleyenlerden uzun süre alkış aldı.