Bademler Kooperatifinde zeytin sıkma sezon başladı

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Zeytinyağı Fabrikası, zeytin sıkım sezonuna başladı. Yaklaşık 50 yıldır bölge üreticisine hizmet veren fabrika, bu sezon öncesinde tamamen yenilenerek hijyen standartlarına uygun hale getirildi. Bu yılki sıkım sezonuna “Hemen ve Hijyenik Sıkıyoruz” sloganıyla giren Kooperatif yönetimi, zeytin üretiminde “yok yılı” olmasına rağmen, kooperatif tam kapasiteyle ve titizlikle hizmet vereceğini bildirdi.

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Şen, “Global sertifikalı zeytinyağı fabrikamızda, sertifika standartlarına uygun koşullarda üretim yapıyoruz. Üreticilerimizin isteğine göre sıcak sıkım veya 27°C’nin altında soğuk sıkım işlemleri titizlikle gerçekleştirilmektedir” dedi.