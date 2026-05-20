Bağımsızlık Koşusuna rekor katılım

Karabağlar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl 10'uncusu düzenlenen “Bağımsızlık Koşusu”, büyük bir coşkuya sahne oldu. Yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla rekor bir sayıya ulaşılan Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı’ndan başlayıp 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda sona eren 4.5 kilometrelik parkurda; Karabağlar, Cumhuriyet’in aydınlık yarınları için tek yürek oldu.

Koşunun startını Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay tarafından verilirken. ayrıca koşuya katılan tüm sporcular madalya ile ödüllendirildi.

SPOR OKULLARINDAN RENKLİ GÖSTERİ

Koşunun ardından Karabağlar Belediyesi spor okulları öğrencilerinin 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirmiş olduğu gösterilerde büyük beğeni topladı. Başkan Helil Kınay da tüm spor noktalarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerin performanslarını yakından izledi, onlarla fotoğraf çektirdi.

KINAY: CUMHURİYET’İN AYDINLIK YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ödül töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 19 Mayıs ruhunun bağımsızlık, özgürlük ve umut mücadelesi olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 107 yıl önce Samsun’da başlattığı mücadelenin bugün hâlâ yol göstermeye devam ettiğini belirten Kınay, Cumhuriyet’in gençlere emanet edildiğini hatırlatarak gençlerin çağdaşlık, laiklik ve aydınlık yarınların en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

“19 MAYIS RUHU BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

Bağımsızlık Koşusu’nun her yıl daha da büyüdüğünü söyleyen Kınay, geçen yıl 700 kişinin katıldığı organizasyona bu yıl 1200 kişinin katıldığını belirterek, “Bu artış, 19 Mayıs ruhunun, dayanışmanın ve umut duygusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi. Koşuya her yaştan vatandaşın katılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden Kınay, “Bugün burada çocuklarımız vardı, gençlerimiz vardı ama yüreği genç kalan büyüklerimiz de vardı. Hep birlikte aynı heyecanı paylaştık. Madalyaları takarken inanıyorum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizleri izliyor ve bu ülkeyi emanet ettiği gençleri gururla görüyordur” diye konuştu.

“KARABAĞLAR’IN AYDINLIK YÜZÜ GENÇLERİMİZ”

Karabağlar Belediyesi Spor Okulları’nda 15 branşta yaklaşık 7500 kursiyerin eğitim aldığını hatırlatan Başkan Kınay, çocukların ve gençlerin Karabağlar’ın aydınlık yüzü olduğunu söyledi. Cumhuriyet değerleri etrafında birlik ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirten Kınay, “Biz güçlü köklerden geliyoruz. Birbirimize dokunarak, dayanışmayı büyüterek karanlığa karşı aydınlığı hep birlikte çoğaltacağız. Gelecek yıl Bağımsızlık Koşusu’nda daha da kalabalık olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını minnet ve saygıyla andıklarını belirten Kınay, Cumhuriyet’in aydınlık yolundan hiç sapmadan mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bağımsızlık Koşusu sonunda dereceye giren sporculara madalyaların yanı sıra birincilere yarım altın, ikinci ve üçüncü olanlarda çeyrek altın ve Atatürk biblosu ile ödüllendirildi. Dereceye giren tüm sporculara madalyaları ve ödülleri Başkan Kınay tarafından verildi.

Kadınlar Yıldız Kategorisi

1-Ece Özkan

2-Rabia Karasu

3-Deniz Naz Türker

Kadınlar Genç Kategorisi

1-Irmak Şereflioğlu

2-Merve Akman

3-Ravza Aktan

Kadınlar Master Kategorisi

1-Tülin Okyay

2-Özlem Özgün

3-Gülten Zobuç Çelik

Kadınlar Büyük Kategorisi

1-Asibe Demir

2-Selin Çadır

3-Gülten Konca Güller

Erkekler Yıldız Kategorisi

1-Kaan Sarı

2-Melih Keskin

3-Ata Benlikaya

Erkekler Genç Kategorisi

1-Muhammed Ağğun

2-Mert Derin

3-Mertcan Koşar

Erkekler Master Kategorisi

1-Sinan Koşay

2-Habib Temurboğa

3-Ayhan Çalışkan

Erkekler Büyük Kategorisi

1-Hakan Çoban

2-Selim Seven

3-Kerem Can Çelik