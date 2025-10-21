Başkan Mutlu’dan öğrencilere sürpriz ziyaret

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu Müdürü Osman Erze, eğitimciler ve okul öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Mutlu'ya, Namık Kemal Mahalle Muhtarı İbrahim Karabay, Selçuk Mahalle Muhtarı Nurettin Karaaslan, Tınaztepe Mahalle Muhtarı Polat Kabataş, Eşrefpaşalılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, meclis üyeleri ve belediye bürokratları eşlik etti.

Sınıf sınıf gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Mutlu, belediyenin çocuklara yönelik hizmetlerini anlattı. Spor okulları, kültür kursları, Cumhuriyet Kütüphaneleri, Mutlu Çocuklar Sokağı gibi öğrencilerin yaşına ve ilgi alanlarına uygun etkinlik ve hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Mutlu, onlara bir de gezi sözü verdi. Çocukların heyecanını gizleyemedikleri ziyarette Başkan Mutlu, “Bugün sizlerle olduğum için çok mutluyum. Sizin istekleriniz, ihtiyaçlarınız, mutluluğunuz bizim için çok önemli” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI, İSTEKLERİNİ, HAYALLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Çocuklarla buluşmasının ardından okul müdürü ve teknik ekibiyle birlikte okulu gezerek incelemelerde bulunan Başkan Mutlu, Müdür Osman Erze’den eksikler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Belediye eliyle okulda yapılabilecek çalışmaları ve öğrencilerin gelişimine yönelik kültürel ve sportif faaliyetleri değerlendiren Başkan Mutlu şu ifadeleri kullandı:

“Dünyadaki örnekleri gibi yerel yönetimlerin biraz saha güçlendirilip okul yapılarının da yerel yönetimlerin desteğini alması çok önemli. Bugünkü ziyaretimiz bizim için çok anlamlı. Çünkü ‘El birliğiyle neler yapabiliriz, çocuklarımız için nasıl daha sağlıklı eğitim alanları yapabiliriz’i, birinci elden görerek konuştuk. Çocuklarımızı dinledik, onların ihtiyaçlarını, isteklerini ve hayallerini önemsiyoruz.”