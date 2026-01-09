Başkan Mutlu: Pozitif bir dönüşüm yaratacağımıza inanıyorum

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerini sürdüren Konak Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında şiddete uğrayan kadınlara destek olmak amacıyla federasyon bünyesinde hizmet veren “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” protokolü imzalandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada; TKDF Başkanı Canan Güllü’nün yanı sıra TKDF Ege Bölge Temsilcisi Av. Figen Merder, Hukuk Danışmanları Av. Nilgün Şentuna, Av. Efsun Matur ve Av. Gülce Mutoğlu Kılavuz, Kadın Hakları Derneği Başkanı Av. Hülya Gültekin, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Simge Eldeniz ile Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Karaburun Akıncı da yer aldı. Protokol kapsamında belediye çalışanları ve Konak’ta yaşayan kadınların, yaşadıkları veya karşılaştıkları şiddet ve istismar vakalarında 0212 656 96 96 - 0549 656 96 96 numaralı telefonlardan Acil Yardım Hattı’na ulaşmaları halinde ihtiyaçları doğrultusunda mevcut hukuki ve psikolojik danışmanlık ve sosyal destek mekanizmalarına yönlendirme hizmeti sağlanacak. Ayrıca federasyon, 3’er aylık periyodlarda düzenleyeceği bilgilendirme raporlarıyla, ilçe sınırlarındaki vaka istatistikleri ile şiddet ve istismarla mücadele alanındaki önerilerini belediye ile paylaşacak.

MUTLU: POZİTİF BİR DÖNÜŞÜM YARATACAĞIMIZA İNANIYORUM

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel yönetimlere görevler düştüğünü belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Canan Hanım, Türkiye’de kadın hareketi denilince akla gelen ilk isimlerden. Kadın olmak dünyada zorken, ülkemizde çok daha büyük zorluklar barındırıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in vizyonu sayesinde İzmir’de 8 kadın belediye başkanı görev yapıyor. Kentimiz, bu dönem çok önemli ve simgesel görev üstlendi. Dolayısıyla bizim çok başarılı olmamız ve kadınlar için her alanda çalışmalar yapmamız lazım. Güvencesiz çalıştırılan ve her türlü şiddete maruz bırakılan kadınlar her yerde olduğu gibi İzmir ve Konak’ta da çok fazla maalesef. Sizlerin desteği ve birlikte yapacağımız çalışmalarla pozitif bir dönüşüm yaratacağımıza inanıyorum” dedi.

GÜLLÜ: KONAK’TA EŞİTLİK RÜZGARI DAHA DERİNDEN ESECEK

Kadına yönelik şiddete karşı yerelden bir politika üretmeye çalıştıklarını aktaran TKDF Başkanı Canan Güllü ise şunları söyledi: “Kadınlar bu koltuklarda oturduklarında onların bakış açısıyla eşitliğin geleceğine inananlardan biriyim. Nilüfer Hanım’ı daha öncesinde kadın mücadelesinin içinden gelen biri olarak da tanıyorum. İzmir’in merkezi olan Konak, bizimle birlikte yol aldığı süreçte ilkleri yapanlardandı. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı İş Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin ilk imzacılarından biriydi. Önümüzdeki zaman diliminde hayata geçerek Konak’ta eşitlik rüzgarı her zaman olduğu gibi daha derinden esecek. İzmir’in bende çok başka bir yeri ve değeri vardır. İzmir hem kurtuluşun simgesidir hem de bu mücadelede kadınları daha aktiftir. Hala o kadınlar mücadeleden vazgeçmemiştir” ifadelerini kullandı.

ACİL YARDIM HATTI NEDİR?

2003 yılında Hürriyet Gazetesi tarafından “Aile İçi Şiddete Son” Kampanyası çerçevesinde kurulan Acil Yardım Hattı, 2014 yılından itibaren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından işletilmektedir. Acil Yardım Hattı ile şiddet gören kadının öncelik olarak hayatta kalabilmesinin sağlanması, sonrasında sırayla hukuka ve rehabilitasyona erişmesi amaçlanmaktadır. Gizlilik esaslı olarak çalışan Acil Yardım Hattı’ndan hizmet vermektedir. Arayan kişilerle sosyal hizmet uzmanı ya da psikolog görüşür. Görüşmede vakanın yüksek can güvenliği riski var ise uzman tarafından kolluk kuvvetleri aranarak mağdurun ikamet adresine kolluk personeli gönderiliyor. Bireysel olarak arayan ve içinde bulunduğu durumu sorgularken haklarını öğrenmek isteyen vatandaşlara da danışmanlık hizmeti veriliyor.