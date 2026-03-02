Başkan Tugay'dan İzmirlilere çağrı: Yarım saatinizi ayırın, bir cana umut olun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye'nin sokak hayvanlarıyla ilgili en önemli tesislerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü'nü ziyaret etti. Başkan Tugay'ı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir ve bürokratlar karşıladı. Gökhan Özdemir, ilk olarak Başkan Tugay'a Bakımevi Gönül İşi Projesi hakkında bilgi verdi. Tugay, özel bir alanda tutulan yavru köpeklerin yanına giderek hayvanları sevdi. Köpek sahiplenmeye gelen ailelerle de sohbet eden Başkan Tugay, alan gezisi yaparak tesiste yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN TUGAY GÖNÜLLÜ GENÇLERLE ORMANDA KÖPEK GEZDİRDİ

Tesis ziyareti sonrasında Bakımevi Gönül İşi Projesi kapsamında alanda gönüllü bulunan üniversite öğrencileriyle ormanlık bölgeye çıkan Başkan Tugay, tesisteki köpekler eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı. Üniversite öğrencisi İrem Selenay Karakoç ve Oğulcan Erbek ile köpek gezdiren Başkan Dr. Cemil Tugay, yaklaşık iki kilometrelik mesafede doğa yürüyüşü yaptı ve köpeklerle zaman geçirdi. Tugay, mama üretim tesisini de ziyaret ederek bilgi aldı.

TUGAY: PAKO'YU DEVAMLI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Oldukça büyük bir kompleks burası ve pek çok birimi var. Bir taraftan hayvanların tedavileri yapılıyor, bir taraftan mama üretiliyor. Diğer taraftan barınaklar var, ayrıca hayvanları sahiplendiren bir sistem söz konusu. Burası bence Türkiye'nin en güzel barınaklarından birisi, belki de en güzeli. Bu merkezi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Mobil hizmet araçlarımız var, onlar kısırlaştırma yapılamayan kırsal bölgelere ya da ilçelere gidip hizmet veriyorlar” dedi.

“SAHİPLENİLMEMİŞ TEK BİR HAYVAN BİLE KALMASIN”

Sahipsiz hayvanlara sevgi aşılamak ya da yuva olmak için İzmirlilere çağrıda bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Olabilecek en iyi şartlara sahip bir yer burası ama gönülden istediğimiz şey buradaki sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi ya da burada kaldıkları süre içinde onlara yurttaşlarımızın da ilgi göstermesi. Ben bunu duyurayım diye de geldim buraya. Gökdere'deki Pako Hayvan Barınağı’mızda yüzlerce köpeğimiz var. Bunlar insanların sevgisine ve ilgisine de ihtiyaç duyuyorlar. Pek çok personelimiz elinden geleni yapıyor ama tabii ki yoğun iş temposu içinde daha fazla zaman ayırmakta zorlanıyorlar. İzmir'de hayvanları çok seven, duyarlı olan yüz binlerce, belki milyonlarca yurttaşımız var. Vakti uygun olan yurttaşlarımız, hafta sonu ya da hafta içi bir köpeği yarım saat gezintiye çıkartsa, kendilerini çok iyi hissedeceğini düşünüyorum. Hepimizin hayal ettiği tek şey şu: Sokakta sahiplenilmemiş tek bir hayvan bile kalmasın. Biz kısırlaştırmaya yoğun olarak devam ediyoruz. Rehabilitasyona ihtiyacı olan hayvanlarımızı bakım altına alıp korumak için çok çalışıyoruz. İnşallah geleceğin İzmir'inde hiçbir hayvanın eziyet çekmediği, sağlıklı bir şekilde sahiplendiği günlere birlikte erişiriz” şeklinde konuştu.

“OYUNCAK GİBİ BAKMAMAK GEREKİYOR”

Gönüllü gençlerden üniversite öğrencisi İrem Selenay Karakoç, “Hayvanlara oyuncak gibi bakmamak gerekiyor. Onlar da yaşayan canlılar, onların da duyguları var. Buradan sahiplendiğiniz köpekleri daha sonra tekrar sokağa bırakmamalısınız. Bunu bilerek köpek sahiplenmelisiniz. Köpekler çok tatlı, köpek satın alıp para vermenize gerek yok. Siz yakın hissettikten sonra türünün pek de önemi yok. Buraya gelip gönül rahatlığıyla hayvanlara bakabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz” dedi.

“GELMEDEN ÖNCE ÖNYARGILARIMIZ VARDI”

Gönüllülerden üniversite öğrencisi Oğulcan Erbek, buraya gelmeden önce önyargılı olduğunu belirterek “Barınaklar çok kötü, köpeklere kötü bakılıyor diye bir algıyla gelmiştik. Ancak buraya geldiğimizde gördük ki köpeklere çok iyi bakıyorlar, kafeslerin temizliğine çok dikkat ediyorlar. Biz köpeklerle hiçbir sıkıntı yaşamadık, hepsi çok uysallar, misafirlere çok açıklar” diye konuştu.