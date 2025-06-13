Başkan Zeyrek anısına Buca Kent Lokantalarında yemekler ücretsiz dağıtıldı

Buca Belediyesi, geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybederek tüm ülkeyi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hayır gerçekleştirdi. Belediyenin üç Kent Lokantası’nda yemekler ücretsiz olarak sunulurken Buca Belediyesi ana hizmet binası önünde ise lokma ikramı yapıldı.

“SAYGI, SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ”

Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan Kent Lokantası’nda yapılan hayra katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Başkan Ferdi Zeyrek’i saygı, sevgi ve özlemle andıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Başkanımız Ferdi Zeyrek’in sosyal belediyecilik ilkesi ile hayata geçirdiği çok değerli çalışmaları bulunuyordu. Halk Ekmek, Halk Mandıra ve 21 Mayıs tarihinde Muradiye’de beşincisini hizmete açtığı Kent Lokantaları… Hedefi her ilçede bir Kent Lokantası açmak idi. Kendisi bu konuyla ilgili fikirlerini (Biz halkın parasını halk için harcayacağız. Ranta değil, halka hizmet edeceğiz. İşte Kent Lokantası halka hizmetin en önemli göstergesidir) sözleri ile ifade etmişti. Kent Lokantaları Ferdi Başkanımız için çok kıymetliydi. Bu nedenle bugün burada, Kent Lokantamızda, değerli Başkanımızı anmak için bir araya geldik. Manisa’da hizmete açtığı ilk Kent Lokantası’nda kendisi dua ederek vatandaşlara yemek dağıtmıştı. Bugünse burada kurulan her sofrada onun için dualar edildi. Ferdi Zeyrek Başkanımız, güler yüzü, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile herkesin gönlünde taht kurmuş çok değerli bir insandı. Çok üzgünüz. Mekânı cennet olsun.”