Basmane Çukuru’na yapılmak istenen gökdelene tepki

İzmir’de yıllardır çözülemeyen Basmane Çukuru Projesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile ön anlaşma aşamasına gelmesi sonrası tartışmalara yol açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, projenin ihale ve yapım süreçlerini TMSF’nin yürüteceğini, belediyenin ise yüzde 30 payına karşılık yapılacak kültür merkezinin denetiminden sorumlu olacağını açıklamıştı.

Bu gelişme sonrası Konak Kent Konseyi dahil 164 sivil toplum örgütü üyesi alanda bir araya gelerek, Basmane Çukuru Projesi kaqsamında gökdelen planına tepki gösterdi. İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, Basmane Çukuru önünde basın açıklaması yaptı.

Basın metnini okuyan Konak Kent Konseyi üyesi İlker Kahraman, “Günümüzde Basmane Çukuru olarak bilinen alan (Basmane Arazisi), kamuya ait bir yer iken 1997’de yerel yönetim olanaklarının, kamu yararına aykırı olarak ihlal edilmesi ile büyük oranda sermayeye teslim edildi. Bu alan geçmişte Ermeni Hastanesi, ardından Otobüs Terminali, Eshot Otobüs Garajı gibi hep kamusal alan olarak kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir protokol ile kısmi olarak özelleştirilen, devamında yapılan plan değişiklikleri ve hak ihlalleri ile sürekli yargıya taşınan, itirazlara ve çeşitli kent suçlarına konu olan bir yer oldu” dedi.

Bir yandan çok geniş bir sit olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın hemen bitiminde yer alan, diğer yandan 2. derece tarihi ve doğal sit alanı olan Kültürpark'ın da bir parçası konumundaki Basmane alanının, parkla uyumlu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kahraman, şöyle konuştu:

“Bu alanda Kültürpark ve Kemeraltı Çarşısının anlam ve önemini etkisiz kılacak şekilde işlevlendirilecek AVM gibi ticari yapı ya da yüksek bina yapılması yaklaşımlarını kent suçu olarak görüyoruz. Basmane arazisi öncelikle İzmir halkınındır, kamunundur. Söz ve kararların şeffaf olarak İzmir halkının onayına sunulması gerekmektedir. Geçmişte hukuksuz bir şekilde sermayeye devredilen Basmane Arazisi tapusunun iptal ettirilerek, tamamı İzmirlilere ait olan arazinin tekrar İzmir halkına döndürülmesinin sağlanmasını talep ediyoruz. Buradaki kamu hissesinin sermayeye devredilmesini kabul etmiyoruz. Devam eden "Tapu Devri İptal Davası'nın" sonucunun olumlu olmasını ve parselin tekrar kamuya devredilmesini bekliyoruz.”

Basın açıklamasının ardından Konak Kent Konseyi ve diğer sivil toplum örgütleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdi.